Así se despide el mundo de Diego Armando Maradona

Las redes sociales has sido el escenario para que personalidades en distintas partes del mundo se despidan de quien era el más grande de la historia del futbol, Diego Armando Maradona.

Entre las primeras figuras políticas en expresar en sus cuentas oficiales las condolencias por la pérdida de Maradona fueron Evo Morales, Cristina Kirchner, Luiz Inácio Lula Da Silva, Alberto Fernández entre otros.

FIGURAS POLÍTICAS DESPIDEN A DIEGO ARMANDO MARADONA

Con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo. pic.twitter.com/7cNMtRTRHG

1 – Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e seu compromisso com a soberania latinoamericano marcaram nossa época. pic.twitter.com/DubeM2PgQ4

Pero no solo, los políticos de izquierda despidieron al astro de fútbol, quien falleció esta mañana producto de un paro cardiorespiratorio en su en su residencia en el barrio San Andrés, donde se encontraba instalado tras su operación en la cabeza.

Equipos como el Barcelona, Real Madrid, Manchester, Chelsea, Liverpool y otros se unieron a las muestras de pesar por la partida de ‘Pelusa’, tras ser confirmada por autoridades, causando conmoción a nivel mundial por una noticia que no se esperaba.

EQUIPOS DEL MUNDO DESPIDEN A DIEGO ARMANDO MARADONA

Football has lost one of its greatest icons.

A genius of his art. A master of our game. One of the all-time greats.

A true great of the game.

EQUIPOS EN LOS QUE JUGO DESPIDEN A DIEGO ARMANDO MARADONA

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A

Always in our hearts 💙

Diego Maradona: "I was, I am and I will always be a Leper"

And we will always be singing your song.

We know you'll still be looking down, singing along 🙏🔴⚫️pic.twitter.com/ejcO2YsDA5

