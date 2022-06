AMLO continúa firme y anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas, porque Estados Unidos (EEUU) no incluyó a todos las naciones del continente.

AMLO, había manifestado su intención de no acudir al evento organizado por la gestión del presidente, Joe Biden si no se invitaba a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos”, dijo el gobernante sobre su anuncio de que no asistirá a la Cumbre de las Américas.

En ese sentido, agregó que EEUU con la exclusión de los países quiere dominar sin razón alguna, irrespetar la soberanía y la independencia de las naciones.

Para el gobernante mexicano no puede desarrollarse una Cumbre si no participan todos los países del continente americano, razón por la cual tomó la decisión de enviar al canciller de la nación, Marcelo Ebrard.

Hace unas semanas, AMLO esgrimió fuertemente a EEUU y pidió se cancela la política en América de exclusión, presionando para que se invite a las naciones catalogadas por EEUU como antidemocráticas.

Al anuncio del presidente mexicano de que no asistirá a la Cumbre se sumó el mandatario de Bolivia, Luis Arce y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

A pesar de los llamados de las naciones, el gobierno de Joe Biden confirmó que no invitará a Nicaragua ni a Venezuela al evento que inicia hoy 6 de junio.

Es la segunda vez que la Cumbre de las Américas se realiza en EEUU tras 28 años, razón por la cual el gobernante mexicano ha elevado su voz.