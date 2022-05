AMLO no irá a Cumbre de las Américas si no se invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró este martes que no irá a la Cumbre de las Américas si se excluye a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La decisión del gobernante de no asistir al evento se da como mecanismo de protesta con el objetivo de promover la igualdad en la región y evitar que los Estados Unidos priven a esas tres naciones de participar en el evento.

La Cumbre de las Américas se desarrollará este 2022 en los Estados Unidos después, es la segunda vez que el país será sede dela cumbre en 28 años, razón por la cual el gobernante mexicano ha elevado su voz.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Edrard”, dijo AMLO sobre la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En ese sentido, señaló que no quiere que continúe la política de exclusión promovida por los EEUU.

“No quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, soberbia y manifestarme por la fraternidad universal”, agregó el jefe de Estado.

El presidente mexicano enfatizó en que no es tiempo de confrontaciones, sino de hermandar a los pueblos a pesar de las diferencias.

Al consultarle si su decisión de presionar para que Cuba, Nicaragua y Venezuela sean incluidos afecte sus relaciones con Joe Biden dijo que espera que no impacte de forma negativa.

“No, somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respecto. No creo, no creo, él habla de un pide de igualdad y él ha sido hombre respetuoso”, señaló.

Por su parte, Venezuela ha expresado su rechazo por la decisión de excluir a las tres naciones y que solo demuestra la arrogancia de EEUU.