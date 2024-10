Aerolíneas de EEUU están obligadas a reembolsar automáticamente por un vuelo cancelado

El Departamento de Transporte (DOT) de EEUU ha implementado una nueva regla que garantiza reembolsos automáticos a los pasajeros aéreos en caso de cancelaciones o retrasos significativos. Esta normativa ya está en plena vigencia y establece que si un vuelo se cancela o se retrasa más de tres horas en itinerarios nacionales, o más de seis horas en itinerarios internacionales, los viajeros tienen derecho a un reembolso sin necesidad de solicitarlo.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, expresó: “Los pasajeros merecen recuperar su dinero cuando una aerolínea les debe, sin complicaciones ni negociaciones”. Esta regulación, anunciada en primavera, busca establecer un nuevo estándar que obligue a las aerolíneas a reembolsar rápidamente a los pasajeros.

Aunque algunas disposiciones de la regla comenzaron a aplicarse en mayo, otras requerían más tiempo para su implementación. Bajo las nuevas pautas, las aerolíneas deben procesar automáticamente los reembolsos, completándolos dentro de un plazo de siete días para compras con tarjeta de crédito y 20 días para otros métodos de pago. Además, los reembolsos deben hacerse a la forma de pago original y cubrir el valor total del boleto no utilizado.

Una de las novedades más significativas es la clarificación sobre lo que se considera un retraso significativo. Ahora, se especifica que los vuelos que se retrasan más de tres horas en el ámbito nacional o más de seis horas en el internacional son elegibles para reembolso. Esto incluye tanto retrasos en la salida como en la llegada, y también abarca vuelos que hayan cambiado significativamente.

Los pasajeros también pueden obtener el reembolso de tarifas por equipaje si sus maletas no llegan a tiempo, es decir, si no son entregadas dentro de 12 horas para itinerarios nacionales o entre 15 y 30 horas para internacionales, dependiendo de la duración del vuelo. Además, las aerolíneas están obligadas a reembolsar tarifas por servicios que no funcionaron durante el vuelo, como Wi-Fi, selección de asientos o entretenimiento a bordo.

Otra modificación importante es que los pasajeros tendrán derecho a un crédito aéreo válido por al menos cinco años si no pueden viajar debido a restricciones gubernamentales o por consejo médico relacionado con una enfermedad transmisible grave diagnosticada después de haber reservado su vuelo. Sin embargo, esta parte de la política no entrará en vigor hasta mayo.

Con estas nuevas reglas, el DOT busca ofrecer una mayor protección a los viajeros aéreos y asegurar que las aerolíneas cumplan con sus obligaciones de reembolso de manera efectiva y sin complicaciones