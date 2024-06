Adele “insultó” a un fanático por escuchar mal lo que él gritó en el concierto

Polémica ha generado la artista Adele luego de insultar a un fanático por escuchar mal lo que él gritó en pleno concierto.

Todo comenzó cuando la cantante británico no dudó en responder a uno de sus asistentes luego de oír: “el orgullo apesta”.

Su reacción se viralizó al punto que las opiniones se dividieron, unos estaban a favor y otros en contra de su forma de responder.

De acuerdo con las versiones, la persona gritó el trabajo apesta, pero la cantante escuchó el orgullo apesta, pensando que se refería al Mes del Orgullo Gay.

La indignación de Adele fue tal que llamó ridículo y mandó a callar a su fanático, quien al parecer no sabía lo que había ocurrido.

“Disculpe, ¿Vino a mi maldito show y solo dijo que el orgullo apesta?”, dijo la artista al increpar a su fanático, que gritó delante de todas las personas sin imaginar que generaría tanta polémica.

La artista agregó: “¿Eres jodidamente estúpido? No seas tan jodidamente ridículo”.

El video donde se escucha a la persona gritar ha sido compartido y analizado por varios usuarios, asegurando que el fanático dijo “work sucks”.

Defensores de Adele aseguran que no tiene sentido que la persona haya gritado que el trabajo apesta, y que realmente gritó en contra de la comunidad LGTB.

Otros indicaron que la cantante al momento del grito estaba hablando sobre la jornada laboral, razón por la cual es lógico que el fanático gritó el trabajo apesta.

A new video shows an audience member yelling, “Work sucks,” and not “Pride sucks,” as Adele had interpreted.

The singer quickly went viral for defending LGBTQ+ at her show. pic.twitter.com/CAVW6DpEtI

— Buzzing Pop (@BuzzingPop) June 2, 2024