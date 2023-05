Abuela de 77 años sorprende al casarse consigo misma

Una abuela de 77 años decidió dar un giro inusual a su vida al casarse consigo misma después de cuatro décadas de soltería.

Dorothy Fedeli, residente de Ohio, Estados Unidos, celebró una ceremonia religiosa el pasado sábado en su hogar de retiro.

Fedeli contrajo matrimonio civil en 1965 con un hombre y estuvieron juntos durante nueve años, aunque en su boda no llevó un vestido de novia. Durante ese matrimonio tuvo tres hijos, pero tras su divorcio ha permanecido soltera.

La idea de comprometerse consigo misma surgió después de ver un caso similar en la televisión. Este fue el momento en que Dorothy decidió seguir ese camino y casarse con el amor de su vida: ella misma.

La abuela se tomó muy en serio esta unión y siempre había soñado con tener una gran boda. Por ello, Dorothy decoró y embelleció los pasillos de la casa de retiro O’Bannon Terrace en Goshen, Ohio.

Sobre sus sentimientos durante la ceremonia, Dorothy comentó: “Nunca pensé que me vería tan hermosa con un vestido de novia. Es muy emotivo para mí, ya que siempre he deseado esto”.

Además, agregó: “He estado conmigo misma durante 40 años. Un día se me ocurrió que debía hacer algo especial para mí misma. Esto es algo que siempre quise. Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así. Ahora tengo una segunda oportunidad de hacer algo que me haga feliz”.

Por lo que, la recién casada concluyó expresando: “El amor, el amor es lo más importante en este mundo. Si amas a Dios y te amas a ti mismo, este mundo será un campo de rosas”.

Estas declaraciones fueron reportadas por medios locales, mostrando así la historia de una mujer que encontró una forma única de celebrar su amor propio y abrir una nueva etapa en su vida.