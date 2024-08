6sense figura en la lista Forbes Cloud 100 de 2024

La innovación en IA para equipos de ingresos y el fuerte crecimiento del negocio llevan a 6sense a ocupar por cuarta vez consecutiva el primer puesto en la clasificación de empresas de nube privada.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–6sense Ⓡ, la plataforma líder que revoluciona la forma en que las organizaciones B2B crean, gestionan y convierten los proyectos en ingresos, acaba de anunciar que ha sido incluida en la lista Forbes Cloud 100 por cuarto año consecutivo. La lista Forbes Cloud 100 es la clasificación definitiva de las 100 principales empresas de nube privada del mundo, publicada por Forbes en colaboración con Bessemer Venture Partners y Salesforce Ventures.





“Los equipos de ingresos B2B deben cumplir objetivos cada vez más ambiciosos con los mismos o menos recursos, y necesitan que sus socios tecnológicos anticipen y resuelvan los cambios en el sector”, explica Jason Zintak, director ejecutivo de 6sense. “Para nosotros, la IA está en el centro de cómo lo hacemos, y lo ha estado durante 11 años. Con la IA predictiva y generativa, redefinimos la manera en que la tecnología puede abordar los mayores retos de vendedores y profesionales del marketing mediante la creación de soluciones integrales que mejoran las conversiones, construyen procesos y aceleran los ciclos de ventas. Este enfoque innovador y adaptativo nos posiciona para ayudar a nuestros clientes a aumentar los ingresos predecibles ahora y más adelante, sin importar lo que nos depare el futuro”.

El proceso de evaluación de la lista Cloud 100 consistió en clasificar a las empresas en función de los siguientes cuatro factores: liderazgo de mercado, valoración estimada, métricas operativas y personal y cultura.

En marzo, 6sense anunció que había superado el hito de 200 millones de dólares de Ingresos Recurrentes Anuales (ARR) logrando un aumento del 30% en clientes durante su año fiscal 2024. En apoyo de ese crecimiento estuvo el éxito de la plataforma de inteligencia de ventas de la compañía, 6sense Revenue AI™ for Sales y 6sense® Conversational Email. Diseñada para mejorar la eficiencia y eficacia de los equipos de ingresos B2B, 6sense transforma los datos en inteligencia mediante IA, lo que permite descubrir señales de compra ocultas e identificar las cuentas con más probabilidades de realizar compras en un momento dado. La plataforma permite a los usuarios desplegar rápidamente un alcance personalizado a escala, utilizando IA generativa en múltiples canales a lo largo del recorrido de compra y garantizando que cada interacción esté optimizada para el éxito.

“Figurar en la lista Forbes Cloud 100 por otro año consecutivo es una señal de que nuestros empleados y socios están aportando valor y ayudando a nuestros clientes a liderar sus sectores”, añadió Zintak.

“En lo que va de estos nueve años de datos, todavía no hemos visto una cohorte tan competitiva como la Cloud 100 de 2024. El valor de la lista alcanzó los 820 000 millones de dólares este año, el mayor valor en la historia de Cloud 100”, declaró Mary D’Onofrio, socia de Bessemer Venture Partners. “Como era de esperar, la IA es ahora la categoría más valorada. Seguimos entusiasmados por cómo las empresas de IA están escalando rápidamente, transformando la nube e impulsando la próxima ola de crecimiento, impulsando un salto masivo año tras año en la capitalización de mercado de la lista de más de 150 mil millones de dólares”.

6sense celebrará su conferencia anual del sector, Breakthrough™, que reunirá a más de 1000 líderes de ventas y marketing B2B, del 7 al 10 de octubre en Las Vegas, NV. Visite el sitio web de Breakthrough™ 2024 para obtener más información e inscribirse.

Las listas Forbes 2024 Cloud 100 y 20 Rising Stars se publican en línea en www.forbes.com/cloud100.

6sense tiene la misión de revolucionar la forma en que las organizaciones B2B crean ingresos mediante la predicción de los clientes con más probabilidades de comprar y la recomendación del mejor plan de acción para involucrar a equipos de compra anónimos. 6sense Revenue AI es la única plataforma de ventas y marketing que ofrece la capacidad de crear, gestionar y convertir oportunidades de alta calidad en ingresos. Según sus clientes, el valor medio de los contratos se multiplica por 2, la tasa de éxito se multiplica por 4 y el tiempo necesario para cerrar acuerdos se reduce entre un 20% y un 40%. “Know everything. Do anythingⓇ“, con 6sense.

