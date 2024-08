UL Solutions advierte sobre la marca UL no autorizada en el detector de humo Wi-Fi

NORTHBROOK, Ill.–(BUSINESS WIRE)–La siguiente es una notificación por parte de UL Solutions sobre el detector de humo Wi-Fi identificado a continuación, el cual lleva una marca UL no autorizada en Estados Unidos y Canadá. El detector de humo Wi-Fi no ha sido evaluada por UL Solutions para determinar si cumple con las normas adecuadas de seguridad y no se sabe si el producto cumple con alguno de los requisitos de seguridad.









Nombre del producto: Detector de humo Wi-Fi

Solución: UL Solutions recomienda que este producto sea retirado de servicio y se reemplace con un detector de humo certificado por UL.

Identificación en las etiquetas del producto: El detector de humo Wi-Fi de la marca “Jllom” lleva una marca de certificación UL no autorizada en Estados Unidos y Canadá.

Ubicación: Se sabe que Jinlankeji Co. Ltd. lo distribuye y vende bajo la marca “Jllom” y se vende a través de minoristas de comercio electrónico incluyendo Walmart.com.

Acerca de UL Solutions

UL Solutions, líder mundial en ciencia aplicada a la seguridad, transforma los desafíos de la seguridad y la sustentabilidad en oportunidades para clientes en más de 110 países. UL Solutions ofrece servicios de pruebas, inspección y certificación, junto con productos de software y ofertas de asesoramiento, que apoyan la innovación de productos y el crecimiento empresarial de nuestros clientes. La marca UL sirve como símbolo reconocido de confianza en los productos de nuestros clientes y refleja un firme compromiso con el avance de nuestra misión de seguridad. Ayudamos a nuestros clientes a innovar, a lanzar nuevos productos y servicios, a navegar por los mercados globales y las complejas cadenas de suministro y a crecer de forma sustentable y responsable en el futuro. Nuestra ciencia lo beneficia a usted.

Contacts

Susan Nadeau



UL Solutions



Susan.Nadeau@ul.com