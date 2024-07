Trump exige la renuncia de Joe Biden como presidente de EEUU

El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, pidió este domingo la renuncia de Joe Biden como presidente de Estados Unidos (EEUU), por considerarlo incapaz para ejercer el cargo.

Trump utilizó su red social para calificar Biden como no apto para seguir liderando a una de las naciones más grandes del mundo.

“El corrupto de Joe Biden no era apto para postularse a la presidencia, y sin duda, no es apto para ejercer el cargo. ¡Y nunca lo fue! Solo alcanzó el puerto de presidente con mentiras, noticias falsas y sin salir de su sótano. Todos los que lo rodeaban, incluido su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo era”, escribió el candidato republicano al pedir que Biden deje el cargo.

A la petición de Trump se han sumado otros líderes republicanos que desde hace varios meses han cuestionado la capacidad de Biden de liderar EEUU.

No es la primera vez que los opositores de Biden piden la renuncia como presidente de EEUU; indicando que no tiene las facultades cognitivas para tomar las mejores decisiones para la nación norteamericana.

Las declaraciones de Trump se dan luego que el presidente estadounidense renunció a su candidatura presidencial.

“Aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato“, escribió el líder demócrata en su cuenta de Twitter.