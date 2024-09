The Estée Lauder Companies Inc. recomienda a los accionistas que rechacen la minoferta de TRC Capital Investment Corporation y no ofrezcan sus acciones

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) (la “Compañía”) anuncia que ha recibido la notificación de que TRC Capital Investment Corporation (“TRC”) ha iniciado una minioferta no solicitada para adquirir hasta 1 500 000 acciones ordinarias de Clase A de la Compañía, lo que representa aproximadamente el 0,64% de las acciones ordinarias de Clase A en circulación, a un precio de 83,65 dólares por acción en efectivo.





La Compañía, además de respaldar la minioferta no solicitada de TRC, recomienda a los accionistas que no hagan entrega de sus acciones porque la oferta de TRC es a un precio inferior al precio actual de mercado de las acciones ordinarias de Clase A y está sujeta a numerosas condiciones. La Compañía no está asociada en modo alguno con TRC, su minioferta de adquisición o los documentos de dicha minioferta de adquisición.

Las minofertas se presentan con la intención de adquirir menos del 5% de las acciones en circulación de una empresa. Por consiguiente, pueden evitar muchos de los requisitos de divulgación y procedimiento de las normas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (“SEC”) destinadas a proteger a los accionistas, que se aplicarían a las ofertas que superen el 5% de las acciones de una empresa.

La SEC ha advertido a los inversores de que “algunos oferentes realizan minofertas a precios inferiores a los del mercado, con la esperanza de encontrar inversores desprevenidos que no comparen el precio de la oferta con el precio actual de mercado” y que los inversores “pueden acabar vendiendo sus valores a precios inferiores a los del mercado”. Las pautas que estipula la SEC para los inversores sobre las miniofertas pueden consultarse en http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm. TRC ha hecho muchas minofertas similares no solicitadas de acciones de otras empresas públicas a precios inferiores a los del mercado.

Los accionistas deben obtener las cotizaciones de mercado actuales para sus acciones, consultar con su agente o asesor financiero y actuar con cautela con respecto a la minoferta de TRC, lo que incluye el seguimiento de cualquier modificación de su oferta por parte de TRC. La Compañía recomienda a los accionistas que no hayan respondido a la oferta de TRC que no actúen. Según los documentos de la oferta de TRC, los accionistas que ya hayan ofrecido sus acciones pueden retirarlas mediante la notificación descrita en los documentos antes de la expiración de la oferta, que actualmente está prevista para el 9 de octubre de 2024. TRC puede ampliar el período de la oferta a su discreción.

La Compañía anima a los agentes y distribuidores, así como a otros participantes del mercado, a consultar la carta de la SEC con respecto a la difusión y divulgación de las miniofertas de adquisición por parte de los agentes en http://www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm.

La Compañía solicita que se incluya una copia de este comunicado de prensa en todas las distribuciones de materiales relacionados con la minoferta de TRC relativa a las acciones ordinarias de Clase A de la empresa.

Acerca de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, además de administrar marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la Compañía se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD, así como BALMAIN Beauty.

