Takeda anuncia los candidatos para el Consejo de Administración en la próxima Junta de Accionistas

OSAKA, Japón–(BUSINESS WIRE)–Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anuncia que su Consejo de Administración ha decidido hoy que propondrá un nuevo candidato a director externo independiente en la 147.a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 28 de junio de 2023. La nueva candidata, Miki Tsusaka, se incorporará al órgano a partir del 28 de junio, si lo aprueban los accionistas. Además, Masato Iwasaki, director representante de Asuntos Generales de Japón, manifestó su intención de jubilarse ese mismo día. El resto de los miembros actuales del consejo que no formen parte del Comité de Auditoría y Supervisión serán propuestos para su reelección.

«En nombre del Consejo de Administración de Takeda, me gustaría agradecer a Masato Iwasaki su inestimable contribución a la empresa. En sus casi 40 años de carrera en Takeda, ha tenido una gran influencia apoyando la transformación de Takeda para convertirse en una compañía biofarmacéutica global, siempre fiel a nuestros valores», declaró Christophe Weber, director representante, presidente y director ejecutivo de Takeda.

El Dr. Iwasaki comenzó su trayectoria en Takeda en 1985, en ventas y marketing en Japón. Más tarde, en 2008, fue nombrado jefe del Departamento de Planificación Estratégica de Productos y luego pasó a ser jefe de la División de Marketing Farmacéutico, así como director en 2012. Fue presidente de la Unidad de Negocio Farmacéutico de Japón, miembro del Equipo Ejecutivo de Takeda, desde 2014, y asumió en Asuntos Generales de Japón en 2021 para supervisar las actividades empresariales generales en el país. Milano Furuta, el actual presidente de la Unidad de Negocio Farmacéutico de Japón, será nombrado director nacional de Japón, función que asumirá de forma paralela a su cargo actual.

Miki Tsusaka es la actual presidenta de Microsoft Japón, nombrada en febrero de 2023. Anteriormente, la Sra. Tsusaka fue socia sénior y directora gerente en Boston Consulting Group (BCG), donde ayudó a varias industrias con estrategias de crecimiento, rentabilidad y transformación digital. En BCG, formó grupos de consultoría estratégica, especializados en marketing, ventas y desarrollo de estrategias de precios, ocupó el cargo de directora de Marketing y fue miembro del Comité Ejecutivo durante dos mandatos de tres años. La Sra. Tsusaka es licenciada en Gobierno y Estudios de Asia Oriental por la Universidad de Harvard y tiene un MBA por la Harvard Business School.

Masami Iijima, presidente del Comité de Nombramientos, señaló: «Takeda se ha comprometido fuertemente con la diversidad del Consejo, lo que incluye género, nacionalidades, habilidades y experiencias, al tiempo que garantiza una representación equilibrada de nuestros grupos de interés a nivel global. Con la incorporación de Miki Tsusaka a nuestro Consejo, podremos fortalecer aún más nuestro gobierno».

«Nos complace enormemente la incorporación de Miki Tsusaka al Consejo de Administración. Con sus profundos conocimientos y experiencia, queremos seguir persiguiendo nuestra visión de convertirnos en una empresa biofarmacéutica digital líder, centrada en ofrecer tratamientos que transformen vidas», comentó Christophe Weber.

La Sra. Tsusaka expresó: «Me siento honrada de ser candidata para sumarme al Consejo de Administración de Takeda. Con mi enorme respeto por el fuerte liderazgo de Takeda en la ciencia biofarmacéutica, la cultura basada en valores y la sostenibilidad, estoy deseando trabajar junto al resto de miembros para ayudar a cumplir el propósito y la visión de Takeda».

Candidatos a directores que no son miembros del Comité de Auditoría y Supervisión

Nombre Categoría Función prevista Christophe Weber Interno Existente Director representante,



presidente y director ejecutivo Andrew Plump Interno Existente Director, presidente, Investigación y Desarrollo Constantine Saroukos Interno Existente Director, director financiero Masami Iijima Externo Existente Director externo, presidente del Consejo de Administración Olivier Bohuon Externo Existente Director externo Jean-Luc Butel Externo Existente Director externo Ian Clark Externo Existente Director externo Steven Gillis Externo Existente Director externo John Maraganore Externo Existente Director externo Michel Orsinger Externo Existente Director externo Miki Tsusaka Externo Nuevo Directora externa

Los siguientes cuatro directores que son miembros del Comité de Auditoría y Supervisión fueron elegidos en la 146.a Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en 2022 y sus mandatos continuarán hasta la 148.a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en 2024.

Nombre Categoría Función prevista Koji Hatsukawa Externo Existente Director externo, director del Comité de Auditoría y Supervisión Yoshiaki Fujimori Externo Existente Director externo, miembro del Comité de Auditoría y Supervisión Emiko Higashi Externo Existente Directora externa, miembro del Comité de Auditoría y Supervisión Kimberly A. Reed Externo Existente Directora externa, miembro del Comité de Auditoría y Supervisión

[Nota: Los miembros del Comité de Nombramientos y del Comité de Retribuciones se deliberarán y determinarán en la reunión del Consejo de Administración que se celebrará después de la 147.a Junta General Ordinaria de Accionistas.]

Acerca de Takeda



Takeda es una empresa biofarmacéutica líder mundial impulsada por I+D y basada en valores, con sede en Japón. Somos una empresa dedicada a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, orientados por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. En Takeda, centramos nuestros esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, enfermedades genéticas raras y hematología, neurociencia y gastroenterología, con vasta experiencia en enfermedades inmunitarias e inflamatorias. También invertimos en I+D orientado a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a lograr una diferencia en la vida de las personas al traspasar la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechar nuestro motor mejorado y cooperativo de I+D y sus capacidades para crear una cartera sólida, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y colaborar con nuestros socios de la atención sanitaria en aproximadamente de 80 países. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

Aviso importante



A los efectos de este aviso, «comunicado de prensa» significa este documento, cualquier presentación oral, cualquier sesión de preguntas y respuestas y cualquier material escrito u oral discutido o distribuido por Takeda Pharmaceutical Company Limited («Takeda») en relación con este comunicado. El presente comunicado de prensa (incluida cualquier presentación oral y cualquier sesión de preguntas y respuestas en relación con el mismo) no pretende constituir, ni representa, ni forma parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de cualquier oferta de compra, adquisición, suscripción, intercambio, venta o disposición de cualquier tipo de valores o la solicitud de cualquier voto o aprobación en cualquier jurisdicción. Mediante este comunicado de prensa no se ofrecen al público acciones ni otros valores. No se realizará ninguna oferta de valores en los Estados Unidos, salvo en el marco de un registro conforme a la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, en su versión modificada, o de una exención de la misma. Este comunicado de prensa se entrega (junto con cualquier otra información que pueda proporcionarse al destinatario) con la condición de que sea utilizado por el destinatario únicamente con fines informativos (y no para la evaluación de cualquier inversión, adquisición, cesión o cualquier otra transacción). Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores aplicables.

Las empresas en las que Takeda posee inversiones directas e indirectas son entidades individuales. En el presente comunicado de prensa, «Takeda» se usa a veces por conveniencia, y se hacen referencias a Takeda y a sus filiales en general. Del mismo modo, los términos «nosotros» y «nuestro» también se usan para referirse a las filiales en general o a quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se usan en casos en los que la identificación de la empresa o empresas en particular no tiene ningún sentido específico.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contactos de prensa



Prensa de Japón

Jun Saito



jun.saito@takeda.com

+81 (0) 3-3278-3414

Prensa de EE. UU. e internacional

Megan Ostrower



megan.ostrower@takeda.com

+1 772-559-4924