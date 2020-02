Taiwan News encuentra inconsistencias en cifras de coronavirus

El diario Taiwan News ha revelado algunas inconsistencias en las cifras del coronavirus, comparando información del gobierno de la empresa china Tencent.

Se desconoce si la compañía, por accidente filtró datos calificados como reales sobre la mortalidad del 2019-nCoV.

El medio de comunicación compartió dos capturas de pantalla del rastreador de la situación epidémica.

En los cuadros se da información de los casos nacional, confirmados, sospechosos, curados y muertos.

De acuerdo con el rotativo, los datos destacados el 1 de febrero, por el supuesto error, eran extremadamente más altos.

Las estadísticas indicaron que son 154 mil infectados, 24,589 muertos, 79,808 sospechosos y 269 curados.

Tencent may have accidentally leaked real data on Wuhan virus deaths https://t.co/4KsgH7pQB9 pic.twitter.com/n9rYyr5bOS

— Taiwan News (@TaiwanNews886) February 5, 2020