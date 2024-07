T-Mobile anota un grand slam de 5G antes de la MLB All-Star Week

La red líder del país hizo actualizaciones de 5G en el Globe Life Field y en todo Arlington para brindar mejor servicio a los locales y turistas durante la semana más importante del béisbol

ARLINGTON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Todo es más grande en Texas, y esto se refleja en los preparativos de la red de El Un-carrier para las celebraciones de la MLB All-Star Week de 2024. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy mejoras permanentes de cobertura y capacidad 5G dentro del Globe Life Field y en todo Arlington, lo que enriquecerá la experiencia para los clientes locales de T-Mobile durante todo el año y para quienes visitan solo por las festividades.









“Entre rectas, curvas, jonrones y bases robadas, los fanáticos necesitan una red que pueda seguir el ritmo de todo”, señala Ulf Ewaldsson, presidente de tecnología de T-Mobile. “Nuestras actualizaciones brindan exactamente eso y más, y se extienden fuera del estadio para brindarles una experiencia con más potencia a los clientes de todo Arlington”.

Esto es lo que los fanáticos en el Globe Life Field y en todo Arlington notarán con las actualizaciones permanentes:

Un 100% de cobertura 5G dentro del Globe Life Field, lo que incluye la 5G de ultracapacidad (5G UC) más rápida de T-Mobile y 5G de 200 MHz de ondas milimétricas.

Velocidades pico de carga y descarga de 1.6 Gbps y 100 Mbps durante el juego, lo suficientemente rápidas como para descargar tu película favorita en solo 5 segundos.

Actualizaciones 5G permanentes que mejoran la cobertura y la capacidad en lugares clave en todo el distrito de entretenimiento de Arlington, como Loews Arlington Hotel and Convention Center, Texas Live!, Choctaw Stadium y más.

T-Mobile ahora cubre al 99% de Arlington con 5G UC, lo que significa que más clientes de T-Mobile tienen un mayor acceso a la oferta 5G más rápida de El Un-carrier en más lugares que nunca.

Otras mejoras durante el evento son:

Sitios celulares móviles (CoWs) y sistemas celulares montados en camiones livianos (CoLTs) en zonas clave cercanas al estadio durante toda la semana, lo que mejorará aún más la capacidad para que aún más personas puedan usas sus dispositivos sin interrupciones. Streaming perfecto para que toques tus playlists y le pongas el ritmo a las fiestasen el estacionamiento.

“La infraestructura 5G de T-Mobile mejora constantemente la experiencia de los fanáticos y ofrece mayor velocidad y baja latencia en todo el estadio y para después de la All-Star Week”, agregó Graf Reiner, vicepresidente de TI del club de béisbol Texas Rangers.

Acerca de la red 5G de T Mobile

T-Mobile es el líder en 5G y ofrece la red 5G más grande, rápida y galardonada del país. La red 5G de El Un-carrier cubre a más de 330 millones de personas a lo largo de dos millones de millas cuadradas. Más de 300 millones de personas en todo el país disfrutan la cobertura de la red 5G de ultracapacidad superrápida de T-Mobile, con más del doble de millas cuadradas de cobertura que la oferta 5G similar de banda media que los competidores que más se le comparan.

Para más información sobre la red de T-Mobile, visita T-Mobile.com/cobertura.

Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en es.T-Mobile.com. Las velocidades varían según la ubicación; las velocidades de descarga típicas en la red 5G nacional de T-Mobile son de 89 a 418 Mbps, con picos de más de 1 Gbps.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com.

