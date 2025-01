Svante y Tenaska forjan una colaboración para ofrecer soluciones de captura y almacenamiento de carbono completamente integradas

VANCOUVER (Columbia Británica) y OMAHA (Nebraska)--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), innovador líder en tecnología de captura y eliminación de carbono, y Tenaska, importante proveedor de servicios de transporte y secuestro de CO 2 , han firmado un Memorando de Entendimiento (MdE) para ofrecer de forma conjunta soluciones integradas y rentables para captura y almacenamiento de carbono (CCS) industrial. Esta colaboración representa un gran paso adelante en el combate contra las emisiones industriales globales y el avance en la descarbonización de numerosos sectores de la industria, entre ellos pulpa y papel, cemento, acero, petróleo y gas, y otros.





Según los términos de este MdE no exclusivo, Svante y Tenaska combinarán sus tecnologías y servicios para ofrecer soluciones de cadena de valor de CCS integrales a clientes selectos. La tecnología de captura de carbono basada en sorbentes sólidos de última generación de Svante facilitará una captura eficiente y medioambientalmente responsable de CO 2 , mientras que Tenaska ofrecerá planificación e infraestructura regional para el transporte y el almacenamiento de CO 2 . Tenaska está desarrollando una plataforma de proyectos en etapa inicial e intermedia en lugares estratégicos a lo largo de Estados Unidos, con solicitudes de permiso clase VI presentadas para casi 20 pozos de inyección en distintos estados.

Juntas, las empresas buscan hacer más simple el camino hacia la descarbonización para emisores industriales de todo el mundo.

Objetivos clave de la colaboración:

Soluciones de gestión de carbono integradas: Svante se dedicará a capturar emisiones de CO 2 en plantas industriales, incluidos procesos relacionados como compresión, acondicionamiento y licuefacción de CO 2 .

en plantas industriales, incluidos procesos relacionados como compresión, acondicionamiento y licuefacción de CO . Tenaska se encargará de gestionar el transporte y el secuestro de CO 2 para garantizar un almacenamiento protegido y seguro en el subsuelo profundo. Actividades de acercamiento y participación con los clientes en América del Norte: La iniciativa conjunta promoverá activamente la captura y el almacenamiento de carbono para emisores industriales en América del Norte, con soluciones personalizadas para satisfacer distintas necesidades. Desarrollo de proyectos innovadores: La colaboración identificará y evaluará oportunidades comercialmente viables para CCS, con el objetivo de aprovechar la experiencia técnica y operativa combinada de ambas organizaciones.

Citas de los líderes:

“Esta colaboración está bien alineada con la misión de Svante: lograr que la captura de carbono sea accesible para las industrias de todo el mundo”, señaló Matt Stevenson, director de ingresos de Svante. “Al combinar nuestra tecnología con la enorme experiencia en transporte y almacenamiento de CO 2 de Tenaska, podemos ofrecer soluciones integrales que aceleran la transición hacia un futuro con emisiones netas cero”.

“En reconocimiento de las sinergias con nuestra plataforma de desarrollo de CCS, Tenaska tiene el orgullo de trabajar con Svante para desarrollar soluciones innovadoras para la gestión de carbono”, agregó Bret Estep, vicepresidente de desarrollo de Tenaska. “Juntos, nuestro objetivo es que los clientes industriales cuenten con las herramientas y la confianza para poder alcanzar sus metas de descarbonización”

Una visión de futuro

La colaboración entre Svante y Tenaska pone de manifiesto un compromiso conjunto por ofrecer las soluciones comerciales para que distintos sectores de la industria puedan reducir sus emisiones de carbono. Al ofrecer soluciones de CCS integradas, eficientes y escalables, las empresas buscan acceder a nuevas oportunidades para que las industrias alcancen sus objetivos de sostenibilidad sin dejar de lado la excelencia operativa.

Acerca de Svante

Svante es un proveedor líder de soluciones de captura y eliminación de carbono. La empresa, con sede en Vancouver (Canadá), fabrica filtros de nanoingeniería y contactores rotativos modulares que capturan y eliminan CO 2 de las emisiones industriales y del aire de forma responsable con el medio ambiente. Svante figura en la lista 2024 Global Cleantech 100 , la XB100 – World’s Top 100 Deep Tech Companies de la XPRIZE Foundation y fue clasificada en segundo lugar entre las empresas privadas en la lista Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies de Corporate Knights . Para obtener más información, visite www.svanteinc.com y siga a Svante en LinkedIn en www.linkedin.com/svantesolutions.

Acerca de Tenaska

Incluida de forma habitual en la lista de empresas privadas norteamericanas más grandes de Forbes, Tenaska es una empresa de energía líder con operaciones comerciales que abarcan toda la cadena de valor de energía. Tenaska Marketing Ventures (TMV) y Tenaska Power Services Co. (TPS) están entre las empresas de marketing de gas natural y energía eléctrica más grandes de América del Norte. La firma tiene una flota de operaciones de 7460 megavatios (MW) en instalaciones de gas natural y energías renovables, y a lo largo de su historia ha desarrollado, gestionado y/u operado aproximadamente 22.000 MW en generación alimentada a gas natural y energías renovables. Tenaska está desarrollando activamente 10 proyectos de secuestro de carbono, con capacidad para almacenar más de 50 millones de toneladas métricas de CO 2 por año, varios proyectos de generación alimentados a gas natural y una cartera de servicios de desarrollo superior a los 35.000 MW en proyectos de energía solar, energía eólica, almacenamiento de energía e hidrógeno verde. Tenaska busca oportunidades de inversión para asignar su capital en activos de generación en todo el país. Para más información, visite www.tenaska.com.

