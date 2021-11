Spotify anuncia la adquisición del líder en audiolibros Findaway

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Spotify Technology S.A. (NYSE: SPOT) (la “compañía”), ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Findaway, líder mundial en la distribución de audiolibros digitales. No se divulgaron los términos de la transacción.

Juntos, Spotify y Findaway acelerarán la entrada de Spotify en la industria de los audiolibros, que está creciendo rápidamente, lo que permitirá una innovación más rápida y la opción de ofrecer audiolibros a los cientos de millones de oyentes actuales de Spotify. La infraestructura tecnológica de Findaway permitirá a Spotify ampliar rápidamente su catálogo de audiolibros e innovar en la experiencia para los consumidores, al proporcionar al mismo tiempo nuevas vías para que los editores, autores y creadores independientes lleguen a nuevas audiencias en todo el mundo. Esta adquisición posiciona a Spotify para revolucionar el espacio de la misma manera que sucede con la música y los podcasts, al impulsar el contenido para llegar a una audiencia más amplia en su plataforma mundial.

“ Spotify tiene como objetivo ser el recurso de contenido de audio de todo tipo, tanto para los oyentes como para los creadores. La adquisición de Findaway acelerará la presencia de Spotify en el espacio de los audiolibros y nos ayudará a cumplir más rápido con ese objetivo”, afirmó Gustav Söderström, director de Investigación y Desarrollo de Spotify. “ Nos ilusiona combinar el equipo de Findaway, la mejor plataforma tecnológica y un variado catálogo de audiolibros con la experiencia de Spotify para revolucionar el espacio de los audiolibros como hicimos con la música y los podcasts”.

“ Junto a Spotify, tenemos la oportunidad de innovar y democratizar el ecosistema de audiolibros”, expresó Mitch Kroll, fundador y director ejecutivo de Findaway. “ Fundamos Findaway reconociendo el poder de la palabra hablada a través de los audiolibros y la oportunidad única de empoderar a los narradores y conectarlos con los oyentes. Esperamos poder combinar nuestras herramientas tecnológicas líderes y un equipo a nivel mundial con el alcance de la plataforma de Spotify a fin de brindar una experiencia de audio mejorada para los creadores, editores y oyentes de todo el mundo”.

La compañía mantendrá su sede en Solon, Ohio, y continuará siendo dirigida por Mitch Kroll, fundador y director ejecutivo de Findaway, quién dependerá de Nir Zicherman, director del sector de Audiolibros en Spotify.

Se espera que la transacción concluya en el cuarto trimestre de 2021, sujeta a una revisión y aprobación regulatoria.

Acerca de Spotify Technology S.A.

Spotify es el servicio de suscripción de streaming de audio más popular del mundo con una comunidad de más de 381 millones de usuarios mensuales activos y 172 millones de suscriptores a Spotify Premium. Con presencia en 178 mercados y más de 70 millones de pistas, incluidos 3,2 millones de títulos de podcasts, ha transformado la forma en que las personas acceden y disfrutan de la música y los podcasts.

Acerca de Findaway

Findaway, el socio mundial de audiolibros, comenzó revolucionando el negocio de los audiolibros en 2005 con Playaway, un reproductor de audiolibros precargado y preparado para la circulación. Con un enfoque inigualable en la innovación, Findaway se ha convertido en el líder mundial en la distribución de audiolibros digitales con AudioEngine, y la plataforma de autopublicación más confiable para autores independientes con Findaway Voices. Las ofertas adicionales de producción integral de audio por parte de Audioworks y la publicación a través de la impresión de OrangeSky Audio han afianzado aún más la posición de Findaway como recurso central de la industria de los audiolibros. Para obtener más información sobre Findaway y los creadores que hacen posible el éxito de la compañía, visite www.findaway.com.

DECLARACIONES A FUTURO

El presente comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” como se define en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 de los Estados Unidos, y sus modificaciones. Las palabras “podrá”, “espera” y otros términos similares tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Los ejemplos de declaraciones a futuro incluyen, entre otros, las declaraciones que hacemos acerca de los posibles beneficios de la adquisición y el momento previsto del cierre de la adquisición. Esperamos que estas declaraciones a futuro estén cubiertas por las disposiciones de puerto seguro para este tipo de declaraciones incluidas en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Incluimos esta declaración con el objetivo de cumplir con estas disposiciones de puerto seguro. Estas declaraciones a futuro implican riesgos, incertidumbres y suposiciones importantes que pueden provocar que los resultados reales sean sustancialmente diferentes de la experiencia histórica y nuestras expectativas o proyecciones actuales, incluidos entre otros, los siguientes factores conocidos y relevantes: nuestra capacidad para atraer a posibles usuarios y retener a usuarios existentes; la competencia para usuarios, el tiempo de escucha de los usuarios y los anunciantes; los riesgos asociados con nuestra expansión internacional y nuestra capacidad para manejar el crecimiento; nuestra capacidad para predecir, recomendar y reproducir contenido que nuestros usuarios disfrutan; nuestra capacidad para monetizar de manera eficaz nuestro servicio; nuestra capacidad para generar suficientes ingresos a fin de obtener rentabilidad o generar un flujo de caja positivo y crecer de manera sostenida; los riesgos asociados con la expansión de nuestras operaciones para ofrecer contenido no relacionado con la música, incluidos los podcasts, además de mayores riesgos comerciales, legales, financieros, y relacionados con la reputación o la competencia; posibles disputas u obligaciones asociadas con el contenido disponible en nuestro servicio; riesgos relacionados con la adquisición, inversión y disposición de compañías o tecnologías; nuestra dependencia con respecto a las licencias de terceros para la mayor parte del contenido que transmitimos; nuestra falta de control de los proveedores de nuestro contenido y su efecto en nuestro acceso a la música y demás contenido; nuestra capacidad para cumplir con los diversos y complejos acuerdos de licencia de los que somos parte; nuestra capacidad para estimar de manera precisa las cantidades pagaderas conforme a nuestros acuerdos de licencias; las limitaciones en nuestra flexibilidad operativa debido a las garantías mínimas requeridas conforme a algunos de nuestros acuerdos de licencia; nuestra capacidad para obtener información integral y precisa sobre las composiciones incluidas en las grabaciones de sonido a fin de obtener las licencias necesarias o cumplir con las obligaciones conforme a nuestros acuerdos de licencia existentes; nuevas legislaciones sobre los derechos de autor y otras regulaciones relacionadas que podrían aumentar el costo o la dificultad para escuchar música; las afirmaciones realizadas por terceros acerca de infracciones o violaciones por parte nuestra de sus derechos de propiedad intelectual; la capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual; la dependencia de la trasmisión en los sistemas operativos, las plataformas, el hardware, las redes, las regulaciones y los estándares en Internet que no controlamos; las posibles infracciones de nuestros sistemas de seguridad o los sistemas de terceros, incluso como resultado de nuestro programa Work From Anywhere; interrupciones, demoras o suspensiones del servicio en nuestros sistemas o sistemas de terceros; cambios en las leyes o las regulaciones que nos afectan; riesgos relacionados con la privacidad y la protección de los datos de los usuarios; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca; riesgos relacionados con los pagos; nuestra capacidad para contratar y retener a personal clave, y los desafíos en la productividad y la integración como resultado de nuestro programa Work From Anywhere; nuestra capacidad para estimar de manera precisa nuestras métricas de usuarios y otras estimaciones; los riesgos asociados con la manipulación de la cantidad de transmisiones y cuentas de usuarios, y el acceso no autorizado a nuestros servicios; riesgos relacionados con los impuestos; la concentración del porcentaje de votos entre nuestros fundadores que tienen, y seguirán teniendo, un control fundamental sobre nuestro negocio; riesgos relacionados con nuestro estado como emisor privado extranjero; condiciones políticas, sociales o económicas a nivel local, nacional o internacional; riesgos asociados con cálculos contables, fluctuaciones de la moneda y controles de moneda extranjera; y el impacto de la pandemia del COVID-19 en nuestros negocios y operaciones, incluido cualquier impacto adverso en las ventas de publicidad o las ganancias de los suscriptores; riesgos relacionados con nuestra deuda, incluidas las limitaciones con respecto a nuestro flujo de caja para las operaciones y nuestra capacidad para cumplir con las obligaciones conforme a pagarés intercambiables; nuestra capacidad para recaudar los fondos necesarios para la recompra de pagarés intercambiables por dinero en efectivo, en determinadas circunstancias, o para pagar cualquier monto en efectivo adeudado al momento del intercambio; disposiciones en la escritura que rigen los pagarés intercambiables que demoran o impiden una adquisición beneficiosa de nuestra parte; cualquier impacto adverso en nuestra condición financiera informada y los resultados de los métodos contables para los pagarés intercambiables; y cualquier otro riesgo según se establezca en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. No asumimos la obligación de actualizar las declaraciones a futuro para reflejar los hechos o circunstancias que se produzcan después de la fecha de este comunicado.

