South Dakota y Puerto Rico se unen a la creciente lista de beneficiarios de Hometown Grants de T-Mobile

El programa de revitalización de El Un-carrier, que ahora llega a 48 estados y un territorio, ha implementado mejoras en 350 comunidades y otorgado más de $15 millones en fondos totales

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy los nuevos 25 beneficiarios de su programa Hometown Grants, que recibirán de T-Mobile hasta $50,000, cada uno, en financiamiento para poner en marcha proyectos de desarrollo locales que mejorarán y fortalecerán sus comunidades.





El Un-carrier ha otorgado desde abril 2021, el inicio de su compromiso de cinco años, más de $15 millones en ayuda financiera local a 350 comunidades urbanas y rurales de 48 estados y un territorio de EE. UU. y por primera vez desde la creación de la iniciativa, se unen a esa lista comunidades de Puerto Rico y South Dakota como beneficiarias. Hasta la fecha, Hometown Grants ha dado lugar a más de 86,000 horas de voluntariado que han logrado que las personas se unan para mejorar sus poblaciones.

“De Puerto Rico a Washington, queremos ver el impacto que tendrá el programa Hometown Grants de T-Mobile a la hora de unir a las personas, impulsar la innovación y fomentar el crecimiento en pueblos o ciudades pequeñas y zonas rurales de Estados Unidos y sus territorios”, afirmó Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. “Con cada nuevo proyecto, nos sentimos inspirados por la pasión y la dedicación de estas comunidades, y estamos esperando con ansias ver la transformación que se avecina”.

Estos son los próximos 25 beneficiarios y sus proyectos:

Prichard, Ala. : embellecimiento del centro de Prichard mediante la plantación de árboles de sombra y creación de otras áreas verdes para lograr un ambiente agradable y armónico que atraiga a más familias a la zona social y comercial del centro.

embellecimiento del centro de Prichard mediante la plantación de árboles de sombra y creación de otras áreas verdes para lograr un ambiente agradable y armónico que atraiga a más familias a la zona social y comercial del centro. Superior, Ariz. : mejoramiento de las instalaciones del centro comunitario de Regenerating Sonora, para que se garantice un entorno más accesible, seguro, cómodo y acogedor para apoyar los programas dinámicos e impulsados por la comunidad de la organización.

mejoramiento de las instalaciones del centro comunitario de Regenerating Sonora, para que se garantice un entorno más accesible, seguro, cómodo y acogedor para apoyar los programas dinámicos e impulsados por la comunidad de la organización. Orosi, Calif.: ampliación del Centro Educativo Familiar Cutler Orosi con la adición de tres nuevas oficinas, un armario comunitario y una zona de conferencias, para mejorar significativamente la capacidad de prestar y coordinar servicios y aumentar el acceso de la comunidad a recursos y apoyo esenciales, promoviendo el bienestar y la superación personal de los miembros.

ampliación del Centro Educativo Familiar Cutler Orosi con la adición de tres nuevas oficinas, un armario comunitario y una zona de conferencias, para mejorar significativamente la capacidad de prestar y coordinar servicios y aumentar el acceso de la comunidad a recursos y apoyo esenciales, promoviendo el bienestar y la superación personal de los miembros. Monticello, Fla. : instalación de un mural a lo largo de una gran pared orientada hacia la autopista en el centro histórico de Monticello, que muestre la belleza natural única de la zona, promueva el ecoturismo, la concientización sobre la conservación y transforme la zona en un destino turístico para impulsar la economía del condado de Jefferson.

instalación de un mural a lo largo de una gran pared orientada hacia la autopista en el centro histórico de Monticello, que muestre la belleza natural única de la zona, promueva el ecoturismo, la concientización sobre la conservación y transforme la zona en un destino turístico para impulsar la economía del condado de Jefferson. Milledgeville, Ga.: ayuda en el desarrollo del parque Oconee Heights con equipamiento de última generación para el parque infantil, que fomentará las conexiones locales, mejorará los espacios al aire libre y contribuirá a la revitalización a largo plazo de una zona históricamente descuidada.

ayuda en el desarrollo del parque Oconee Heights con equipamiento de última generación para el parque infantil, que fomentará las conexiones locales, mejorará los espacios al aire libre y contribuirá a la revitalización a largo plazo de una zona históricamente descuidada. Crystal Lake, Ill. : transformación de un callejón abandonado en un espacio vibrante al aire libre en Servicios de Recuperación de Adicciones New Directions con acceso seguro, asientos y un sistema de sonido, a la vez que se mejora la sala comunitaria con nuevos pisos, mobiliario y sonido envolvente para crear un entorno seguro y acogedor dedicado a reuniones y eventos centrados en la recuperación.

transformación de un callejón abandonado en un espacio vibrante al aire libre en Servicios de Recuperación de Adicciones New Directions con acceso seguro, asientos y un sistema de sonido, a la vez que se mejora la sala comunitaria con nuevos pisos, mobiliario y sonido envolvente para crear un entorno seguro y acogedor dedicado a reuniones y eventos centrados en la recuperación. Effingham, Ill.: adquisición de equipos de formación para la Academia Profesional Regional de Effingham, que pronto se convertirá en la Academia de Creación de Oportunidades para el Empleo Regional (CORE), con el fin de crear oportunidades educativas específicas in situ y una red de personas con aptitudes para las empresas de la zona.

adquisición de equipos de formación para la Academia Profesional Regional de Effingham, que pronto se convertirá en la Academia de Creación de Oportunidades para el Empleo Regional (CORE), con el fin de crear oportunidades educativas específicas in situ y una red de personas con aptitudes para las empresas de la zona. Gloucester, Mass. : apoyo a la construcción del Laboratorio de Aprendizaje Digital de la Biblioteca Gratuita Sawyer 2025, un nuevo espacio de aprendizaje para experiencias educativas de calidad, recursos y tecnología en el centro de Gloucester, para abordar asuntos esenciales como el cierre de la brecha digital, incluido el acceso a Internet de banda ancha, la tecnología y la alfabetización digital.

apoyo a la construcción del Laboratorio de Aprendizaje Digital de la Biblioteca Gratuita Sawyer 2025, un nuevo espacio de aprendizaje para experiencias educativas de calidad, recursos y tecnología en el centro de Gloucester, para abordar asuntos esenciales como el cierre de la brecha digital, incluido el acceso a Internet de banda ancha, la tecnología y la alfabetización digital. Great Barrington, Mass. : renovación de un estacionamiento en el centro de la ciudad para convertirlo en un anfiteatro al aire libre en el marco del Berkshire Busk!, el festival de música y arte callejero que se celebra durante todo el verano y que ofrece un espacio comunitario gratis y seguro con mejoras de accesibilidad para personas de todos los niveles económicos y necesidades físicas.

renovación de un estacionamiento en el centro de la ciudad para convertirlo en un anfiteatro al aire libre en el marco del Berkshire Busk!, el festival de música y arte callejero que se celebra durante todo el verano y que ofrece un espacio comunitario gratis y seguro con mejoras de accesibilidad para personas de todos los niveles económicos y necesidades físicas. Cumberland, Md. : renovación de un edificio histórico de 9,500 pies cuadrados para convertirlo en el Instituto REACT de Educación STEM (RISE), que ofrece programas para mejorar la preparación de los jóvenes participantes en carreras de ingeniería, informática y fabricación avanzada.

renovación de un edificio histórico de 9,500 pies cuadrados para convertirlo en el Instituto REACT de Educación STEM (RISE), que ofrece programas para mejorar la preparación de los jóvenes participantes en carreras de ingeniería, informática y fabricación avanzada. Ellsworth, Maine: sustitución de los equipos audiovisuales del Grand Theatre, incorporación de audiodescripciones para mejorar la experiencia de los espectadores y artistas y permitir que el teatro ofrezca espectáculos más diversos.

sustitución de los equipos audiovisuales del Grand Theatre, incorporación de audiodescripciones para mejorar la experiencia de los espectadores y artistas y permitir que el teatro ofrezca espectáculos más diversos. Harrisonville, Mo. : creación del Camino de Conexiones Comunitarias para facilitar la accesibilidad, la exploración y la conexión dentro del Parque de la Ciudad, abriendo un sendero completamente nuevo y seguro lo que fomentará las conexiones comunitarias a través de la conexión física dentro del parque y en toda la comunidad.

creación del Camino de Conexiones Comunitarias para facilitar la accesibilidad, la exploración y la conexión dentro del Parque de la Ciudad, abriendo un sendero completamente nuevo y seguro lo que fomentará las conexiones comunitarias a través de la conexión física dentro del parque y en toda la comunidad. Morven, N.C. : construcción de un espacio de entretenimiento al aire libre para el anfiteatro comunitario HOLLA! Community Amphitheater, que dará vida a las artes escénicas y ofrecerá espectáculos en vivo a la comunidad.

construcción de un espacio de entretenimiento al aire libre para el anfiteatro comunitario HOLLA! Community Amphitheater, que dará vida a las artes escénicas y ofrecerá espectáculos en vivo a la comunidad. Liberty, N.Y. : instalación de nuevos basureros a lo largo de la calle Liberty Main Street para embellecer la zona.

instalación de nuevos basureros a lo largo de la calle Liberty Main Street para embellecer la zona. Decatur, Ohio: construcción de nuevas rampas de acceso en el centro comunitario de Byrd Township y su espacio de trabajo remoto, lo cual aumentará la seguridad y la accesibilidad y proporcionará más puestos de trabajo y oportunidades a los residentes de esta parte de los Apalaches.

construcción de nuevas rampas de acceso en el centro comunitario de Byrd Township y su espacio de trabajo remoto, lo cual aumentará la seguridad y la accesibilidad y proporcionará más puestos de trabajo y oportunidades a los residentes de esta parte de los Apalaches. Grove, Okla. : provisión de acceso a Internet por wifi en todo el museo y en los senderos al aire libre de Har-Ber Village, para aumentar la conectividad y la seguridad, y apoyar iniciativas educativas como los módulos de aprendizaje con códigos QR para estudiantes y miembros de la comunidad.

provisión de acceso a Internet por wifi en todo el museo y en los senderos al aire libre de Har-Ber Village, para aumentar la conectividad y la seguridad, y apoyar iniciativas educativas como los módulos de aprendizaje con códigos QR para estudiantes y miembros de la comunidad. Sallisaw, Okla. : construcción de un parque para perros sin correa en McGee Park, que fomentará las conexiones entre perros de razas pequeñas y grandes y mejorará el bienestar físico, mental y emocional general de la comunidad y de sus compañeros caninos.

construcción de un parque para perros sin correa en McGee Park, que fomentará las conexiones entre perros de razas pequeñas y grandes y mejorará el bienestar físico, mental y emocional general de la comunidad y de sus compañeros caninos. North Bend, Ore. : creación de un centro para que se congregue a la comunidad de North Bend: T-Mobile Stage & Performance Corner, un espacio vibrante y multifuncional para que la comunidad organice diversos eventos, instalaciones artísticas y un mural de arte público que celebre la historia y la cultura local.

creación de un centro para que se congregue a la comunidad de North Bend: T-Mobile Stage & Performance Corner, un espacio vibrante y multifuncional para que la comunidad organice diversos eventos, instalaciones artísticas y un mural de arte público que celebre la historia y la cultura local. Coopersburg, Penn. : transformación del edificio de una iglesia en un centro comunitario, que incluya una despensa local de alimentos, espacio para reuniones de Alcohólicos Anónimos y acceso a la tecnología para las personas mayores y la comunidad en general.

transformación del edificio de una iglesia en un centro comunitario, que incluya una despensa local de alimentos, espacio para reuniones de Alcohólicos Anónimos y acceso a la tecnología para las personas mayores y la comunidad en general. Cagüitas, Aguas Buenas, P.R.: transformación de la abandonada escuela José González en un centro de servicios que pueda utilizarse para sesiones de formación, como refugio en situaciones de emergencia y para otros actos comunitarios, convirtiéndolo en un bien esencial para la comunidad.

transformación de la abandonada escuela José González en un centro de servicios que pueda utilizarse para sesiones de formación, como refugio en situaciones de emergencia y para otros actos comunitarios, convirtiéndolo en un bien esencial para la comunidad. Saunderstown, R.I.: reparación de la carretera principal que atraviesa el Campamento Grosvenor de los Boys & Girls Clubs del condado de Newport para facilitar el acceso a la propiedad a campistas, residentes y vehículos de emergencia, y reconstruir la zona ribereña para disfrute de todos y hacer frente a la erosión.

reparación de la carretera principal que atraviesa el Campamento Grosvenor de los Boys & Girls Clubs del condado de Newport para facilitar el acceso a la propiedad a campistas, residentes y vehículos de emergencia, y reconstruir la zona ribereña para disfrute de todos y hacer frente a la erosión. Canton, S.D.: sustitución del actual Centro de la Tercera Edad de Canton, de más de 110 años de antigüedad, por un nuevo Centro Comunitario de Canton (CCC) de 8,400 pies cuadrados para atender mejor los deseos y las necesidades de la zona de Canton.

sustitución del actual Centro de la Tercera Edad de Canton, de más de 110 años de antigüedad, por un nuevo Centro Comunitario de Canton (CCC) de 8,400 pies cuadrados para atender mejor los deseos y las necesidades de la zona de Canton. Cleveland, Tenn.: puesta en marcha el programa tecnológico YouthForce para jóvenes, con el fin de fomentar futuras oportunidades profesionales en tecnología, proporcionando experiencias prácticas en campos como la codificación, la ingeniería eléctrica y otras habilidades transferibles para prepararlos para la salida laboral.

puesta en marcha el programa tecnológico YouthForce para jóvenes, con el fin de fomentar futuras oportunidades profesionales en tecnología, proporcionando experiencias prácticas en campos como la codificación, la ingeniería eléctrica y otras habilidades transferibles para prepararlos para la salida laboral. Bremerton, Wash.: construcción del huerto comunitario Bremerton Foodline, que proporcionará productos a clientes y socios, y brindará oportunidades de aprendizaje agrícola a estudiantes con necesidades especiales además de servir como espacio educativo y recreativo para la comunidad.

construcción del huerto comunitario Bremerton Foodline, que proporcionará productos a clientes y socios, y brindará oportunidades de aprendizaje agrícola a estudiantes con necesidades especiales además de servir como espacio educativo y recreativo para la comunidad. Sheridan, Wy.: provisión de frutas y verduras sanas, cultivadas localmente, a los estudiantes en el marco del proyecto 5th Street Greenhouse to Cafeteria Project, que les enseñará a cultivar utilizando sistemas hidropónicos y de lechos elevados, mejorando su comprensión de la agricultura y la nutrición a la vez que se promueven prácticas sostenibles y se mejora la calidad de las comidas escolares.

T-Mobile se ha asociado con Main Street America para administrar el programa de ayuda financiera y evaluar las solicitudes según el nivel de detalle, impacto en la comunidad, viabilidad y otras consideraciones. Conoce sobre la labor de Main Street America para fomentar la prosperidad de la comunidad, crear economías resilientes y mejorar la calidad de vida aquí.

“El programa Hometown Grants de T-Mobile aporta recursos críticos a pueblos y ciudades pequeñas y a comunidades rurales de todo Estados Unidos”, explica Erin Barnes, presidenta y directora ejecutiva de Main Street America. “Estas inversiones están transformando los paisajes locales y creando nuevas oportunidades de crecimiento y conexión”.

El compromiso de Hometown Grants de T-Mobile va más allá de los programas de desarrollo comunitario. El Un-carrier ha otorgado más de $3 millones a pequeños negocios a través de este programa para apoyar proyectos como la revitalización de mercados de agricultores, el lanzamiento de incubadoras de negocios y mejoras en las calles principales de las ciudades.

Hometown Grants es una de las muchas iniciativas de T-Mobile para asegurarse de que ninguna comunidad, grande o pequeña, se quede atrás. El Un-carrier con su Proyecto 10Millones ofrece conectividad a Internet y hotspots móviles a los hogares de los estudiantes elegibles para ayudar a cerrar la brecha digital. Y Friday Night 5G Lights de T-Mobile es una competencia que acaba de terminar su año inaugural con una renovación valuada en $2 millones del estadio de fútbol americano de la high school de una pequeña comunidad que lo necesite. La ganadora fue Inola High School de Inola, Oklahoma. Obtén más información sobre Friday Night 5G Lights e inscríbete ahora para 2025 en FridayNight5GLights.com.

Como la red 5G más grande y rápida del país, T-Mobile apuesta todo por los pueblos y las ciudades pequeñas y las zonas rurales. Además, los servicios de Internet 5G Residencial y de Internet para empresas de T-Mobile ofrecen acceso a los hogares y negocios de todo el país a opciones de banda ancha confiables y económicas.

Para obtener más información sobre el compromiso de T-Mobile con las comunidades, visita es.t-mobile.com/hometowngrants. Y para ver cómo Hometown Grants está generando cambios, haz clic aquí.

