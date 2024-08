Sompo impulsa su transformación digital con las soluciones de IA de Palantir

DENVER–(BUSINESS WIRE)–Sompo, filial de la empresa responsable de las operaciones de seguros y reaseguros de Sompo Holdings Group fuera de Japón, ha formado una alianza con Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR), proveedor líder de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) para la empresa moderna. Una iniciativa que tiene previsto invertir durante los próximos tres años en una solución de integración de datos e IA para impulsar la transformación digital en la aseguradora, que se encuentra entre las cinco primeras del segmento de seguros corporativos y agroindustriales en Brasil.





El contrato se basa en la asociación existente entre Palantir y la casa matriz de Sompo, Sompo Holdings en Japón. Ha allanado el camino para que la plataforma de operaciones de datos, Palantir Foundry, junto con la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de Palantir, se utilicen para mejorar la toma de decisiones en áreas clave del negocio de Sompo, como la fijación de precios, la suscripción y la gestión de riesgos, ofreciendo mejoras de eficiencia y tiempos de respuesta más rápidos para los clientes y socios de la aseguradora.

Lo que invierte Sompo en las soluciones de Palantir refleja la determinación de la empresa de potenciar su programa de transformación digital, incorporando soluciones para optimizar el rendimiento empresarial. Un elemento central de esa visión es el uso de Data Analytics e IA para crear asistentes inteligentes que puedan proporcionar una mayor precisión en la fijación de precios y eficiencia operativa, para beneficio tanto de las aseguradoras como de los clientes.

El seguro marítimo, en el que Sompo lidera el mercado brasileño desde 2017, es el primer segmento en el que el software ya está integrado como solución en los procesos de fijación de precios de los ramos RCF-DC (Responsabilidad Civil de los Transportistas por Carretera por Pérdida de Carga, por sus siglas en portugués) y RCTR-C (Responsabilidad Civil del Transportista por Carretera, por sus siglas en portugués). Se trata de modelos inteligentes que pueden interpretar un número significativo de documentos físicos y proponer valores más adecuados basados en una evaluación del contexto histórico de la fijación de precios y de los posibles factores de riesgo.

Rodrigo Caramez, director de Estrategia de Sompo, declaró: “Históricamente, la búsqueda de la eficiencia pasaba por automatizar procesos sencillos, repetitivos y de gran volumen. Si bien esto sigue siendo válido, con la nueva frontera tecnológica aplicada al uso de los datos y la IA, y la disponibilidad de herramientas más sencillas con lenguaje natural, podemos ampliar esta búsqueda de la eficiencia a los procesos centrales altamente especializados de la organización. El desafío actual es garantizar que el equipo esté implicado y preparado para este nuevo momento”.

Igor Zavorize, superintendente de Estrategia y Gobierno de Datos de Sompo, señaló: “Estamos entusiasmados con nuestra asociación con Palantir, utilizando Foundry y la solución AIP para maximizar el potencial de nuestros datos. Estas herramientas avanzadas de integración y análisis de datos nos permiten implementar modelos de IA a escala. De este modo, podemos convertir los datos en perspectivas estratégicas y mejorar significativamente la toma de decisiones en toda la organización”.

Tiago Fetter dos Santos, jefe de Servicios Financieros y Gobierno en Brasil para Palantir Technologies, explicó: “Estamos orgullosos de asociarnos con Sompo en su andadura de Data Analytics e IA y apoyar su transformación digital para optimizar procesos críticos en beneficio del negocio y sus clientes. Los impresionantes resultados que ya estamos entregando juntos no hacen más que destacar nuestra convicción de que la visión audaz de la empresa, combinada con la adopción del software de Palantir, les dará una ventaja competitiva impulsada por la tecnología en el mercado brasileño”.

Eduardo Esteve, vicepresidente para Latinoamérica de Palantir Technologies, comentó: “Este importante acuerdo con Sompo es la primera asociación de Palantir en el sector asegurador brasileño y refleja nuestra constante inversión y creciente presencia local en el país. Nuestro sistema operativo de IA ahora alimenta a muchas de las organizaciones más importantes de Brasil, desde agencias gubernamentales de salud pública y educación hasta empresas de los sectores minorista y turístico”.

Acerca de Sompo S.A

Sompo es una filial de la empresa responsable de las operaciones de seguros y reaseguros del Sompo Holdings Group fuera de Japón. En Brasil, la empresa cuenta con un equipo especializado y una cartera diversificada de productos y servicios de seguros para garantizar la protección con excelentes soluciones de seguros y gestión de riesgos. Con su amplia gama de productos, se ocupa de Seguros Corporativos en ramos como Marítimo, Comercial Múltiple Peligro, Líneas Financieras y Daños, Fianza de Licitación, Fianza Judicial, Riesgos de Ingeniería, Riesgos Especificados y Todo Riesgo, Petróleo y Gas, Financiamiento y Rendimiento de Cultivos, Equipos Móviles y Papelería y Equipos de Prenda Rural.

Sompo Holdings Inc. se fundó en Japón, donde lleva más de 130 años operando en el mercado de los seguros. En la actualidad, la empresa tiene filiales en los cinco continentes. En Japón, ofrece una amplia gama de seguros de Propiedad y Daños, Vida y Accidentes Personales, así como productos y servicios financieros y de otro tipo destinados a mejorar la seguridad, la salud y el bienestar del cliente.

Más información en: www.sompo.com.br

Acerca de Palantir Technologies Inc.

El software básico del mañana. Entregado en el acto. Más información en https://www.palantir.com.

Declaraciones prospectivas de Palantir

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933), en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), en su versión modificada. Estas declaraciones pueden referirse, entre otras cosas, a las expectativas de Palantir en relación con el importe y los términos del contrato y los beneficios previstos de sus plataformas de software. Las declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales no pueden predecirse ni cuantificarse. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en el momento en que se realizan y se basan en las expectativas actuales, así como en las creencias y suposiciones de la dirección en ese momento con respecto a acontecimientos futuros. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales implican factores o circunstancias que escapan al control de Palantir. Estos riesgos e incertidumbres incluyen la capacidad de Palantir para satisfacer las necesidades únicas de sus clientes; la incapacidad de las plataformas de Palantir para satisfacer a sus clientes o funcionar como se desea; la frecuencia o gravedad de los errores de software e implementación; la confiabilidad de las plataformas de Palantir; y la capacidad de los clientes de Palantir para modificar o rescindir sus contratos. En los documentos que Palantir presenta periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. se incluye información adicional sobre estos y otros riesgos e incertidumbres. A menos que lo exija la ley, Palantir no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros u otros motivos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

