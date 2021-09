SoftBank Group Corp. anuncia un compromiso inicial de 3.000 millones de dólares para el lanzamiento del SoftBank Latin America Fund II, con lo que el compromiso total en la región asciende a 8.000 millones de dólares

Se basa en el éxito del fondo inaugural de SoftBank para América Latina que ha generado una IRR neta del 85% en dólares y destaca el rápido crecimiento de la región de América Latina

Explora oportunidades para obtener capital adicional para el Fondo II

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–SoftBank Group Corp. (“SoftBank” o “SBG”) anunció hoy el lanzamiento del SoftBank Latin America Fund II (“Fund II”), su segundo fondo de inversión privado dedicado a empresas de tecnología en el mercado latinoamericano, con un compromiso inicial de 3.000 millones de dólares. El Fondo II explorará opciones para recaudar capital adicional.

El Fondo II se basa en el éxito del Fondo SoftBank para América Latina, de 5.000 millones de dólares, que se anunció en marzo de 2019, y que ha logrado avances significativos, incluidos los siguientes:

Generó una IRR bruta en moneda local del 103%, una IRR bruta en dólares del 90% y una IRR neta en dólares del 85%, habiendo invertido 3.500 millones de dólares en 48 empresas con un valor razonable de 6.900 millones de dólares al 30 de junio de 2021.

una IRR bruta en dólares del 90% y una IRR neta en dólares del 85%, habiendo invertido 3.500 millones de dólares en 48 empresas con un valor razonable de 6.900 millones de dólares al 30 de junio de 2021. Invirtió en 15 de 25 unicornios latinoamericanos 2 , incluidos QuintoAndar, Rappi, Mercado Bitcoin, Gympass y MadeiraMadeira, al 14 de septiembre de 2021.

, incluidos QuintoAndar, Rappi, Mercado Bitcoin, Gympass y MadeiraMadeira, al 14 de septiembre de 2021. Participó en un aumento de valor significativo para las empresas de la cartera en dólares, lo que incluye 4,4 veces para Kavak, 4,4 veces para VTEX, 2,6 veces para QuintoAndar y 3,5 veces para Banco Inter, al 30 de junio de 2021.

en dólares, lo que incluye 4,4 veces para Kavak, 4,4 veces para VTEX, 2,6 veces para QuintoAndar y 3,5 veces para Banco Inter, al 30 de junio de 2021. Diversificó el Fondo con inversiones en toda Latinoamérica, incluidos Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina y Ecuador.

Marcelo Claure, Director Corporativo, Vicepresidente Ejecutivo y Director Operativo de SoftBank Group Corp. y Director General de SoftBank Group International, lidera los SoftBank Latin America Funds, con un equipo de inversiones – dirigido por los socios directores Shu Nyatta y Paulo Passoni – y un equipo de operaciones liderado por Alex Szapiro, Socio Operativo y Director de Brasil. Los equipos de inversión y operaciones operan desde Miami, San Pablo y Ciudad de México, con un total de más de 60 personas. El Fondo II tiene la intención de invertir en empresas de tecnología en todos los países e industrias en todas las etapas de su desarrollo, desde el inicio hasta el público, en toda la región en rápido desarrollo, identificando las inversiones potenciales que están utilizando las tecnologías emergentes y la IA para definir y remodelar nuevas industrias, con un enfoque en el comercio electrónico, los servicios financieros digitales, la salud, la educación, blockchain y software empresarial, entre otros.

Masayoshi Son, Director Representante, Director Corporativo, Presidente y Director General del SoftBank Group, dijo: “Latinoamérica es una de las regiones económicas más importantes del mundo, y SoftBank continuará impulsando la adopción de tecnología que beneficiará a cientos de millones de personas en esta parte del mundo. Hay mucha innovación y disrupción en curso en Latinoamérica, y creo que las oportunidades de negocio allí nunca han sido más fuertes. Latinoamérica es una parte fundamental de nuestra estrategia, por eso estamos ampliando nuestra presencia y redoblando nuestro compromiso con Marcelo al frente”.

Marcelo Claure dijo: “En los últimos dos años, hemos visto un tremendo éxito y retornos del Fondo SoftBank para Latinoamérica que superaron ampliamente nuestras expectativas. El increíble trabajo y la visión que los emprendedores de Latinoamérica han demostrado en la región nos da la confianza de que su transformación digital continuará acelerándose – de hecho, esperamos que 2022 sea el mayor año de IPO en la historia de Latinoamérica. Ahora es el momento de redoblar nuestro compromiso con la región. Seguiremos apoyando el crecimiento de las empresas tecnológicas en casi cuarenta países y estamos orgullosos de ser el inversor tecnológico más activo de la región”.

El SoftBank Group invierte en tecnología de vanguardia para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. El SoftBank Group está formado por SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), un holding de inversiones que incluye participaciones en proveedores de tecnología de telecomunicaciones, servicios de Internet, IA, robótica inteligente, IoT y energía limpia; los fondos SoftBank Vision, que invierten más de 135.000 millones de dólares para ayudar a emprendedores extraordinarios a transformar industrias y dar forma a otras nuevas; el fondo SoftBank Latin America Fund, de 5.000 millones de dólares, el mayor fondo de riesgo de esa región; el recién lanzado SoftBank Latin America Fund II, de 3.000 millones de dólares; y el SB Opportunity Fund, un fondo de 100 millones de dólares dedicado a invertir en empresas fundadas por emprendedores de color en EE. UU. Para saber más, visite https://global.softbank.

1 Las IRR brutas se basan en los flujos de caja de la inversión a nivel del Fondo y sin considerar ciertos gastos de funcionamiento y comisiones de rendimiento del Fondo a partir de la fecha de transferencia de activos del almacén del 11 de noviembre de 2019. La IRR neta en dólares es la que se obtiene sin considerar los gastos y las comisiones de rendimiento e incluye el beneficio debido a la deuda/préstamo; la IRR tiene en cuenta las aportaciones de capital y las distribuciones a partir de la primera aportación de capital en la constitución del Fondo. La IRR neta en dólares estadounidenses al 30 de junio de 2021 es del 104%; es la IRR neta en dólares estadounidenses pero modificada para reflejar el impacto o beneficio adicional de la acumulación de la comisión de rendimiento al 30 de junio de 2021. La información incluida en el presente documento se proporciona únicamente con fines ilustrativos para reflejar el rendimiento del Fondo y está sujeta a diversos supuestos. Aunque SoftBank considera que estos cálculos son razonables, se basan en criterios que son inherentemente subjetivos y se basan en suposiciones que pueden resultar incorrectas. No es posible asegurar que las tendencias históricas se mantengan a lo largo de la vida del SoftBank Latin America Fund I o de cualquier estrategia futura gestionada por SBLA Advisers Corp. (“SBLA”). Ningún aspecto del presente documento debe interpretarse como que el SoftBank Latin America Fund I o cualquier estrategia futura administrada por SBLA será rentable o exitosa, o que SBLA tendrá éxito en la ejecución de la estrategia del SoftBank Latin America Fund I o de cualquier fondo futuro. Rendimientos pasados no son indicativos de resultados futuros. Nada de lo aquí expuesto constituye una oferta de venta o solicitud de una oferta de compra de intereses de inversión en el Fondo, cualquier estrategia futura gestionada por SBLA o los valores de SoftBank Group Corp. Las inversiones de la cartera que se enumeran en este documento representan una parte de las inversiones de la cartera que actualmente mantiene SoftBank Latin America Fund I. La lista completa de inversiones está disponible por solicitud a SBLAA-compliance@softbank.com.



2 Nota: Se define como unicornio a una valoración de al menos 1000 millones de dólares después de la última ronda privada; incluye empresas que han salido a bolsa recientemente pero que recibieron una valoración superior a 1000 millones de dólares en la última ronda privada. La lista no incluye las empresas que ya cotizaban en bolsa y estaban valoradas en más de 1000 millones de dólares en 2019.

