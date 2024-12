SBC Medical Group Co., Ltd. vende dos filiales

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--El 17 de diciembre de 2024, SBC Medical Group Holdings Incorporated (“SBC Medical”, o la “Empresa”), anunció que su filial, SBC Medical Group Co., Ltd. (en lo sucesivo, "SBCMG"), ha decidido vender todas las acciones de sus filiales, SBC Kijimadaira Resort Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Kijimadaira") y Skynet Academy Co., Ltd. (en lo sucesivo, "SNA"), según se describe a continuación. La decisión de vender estas filiales se realizó para concentrar los recursos de gestión de SBCMG en su negocio de servicios médicos principal, en línea con su estrategia de priorizar áreas de negocios clave y enfocarse en ellas.





Las filiales que se venden operan en los siguientes sectores:

Kijimadaira : operaciones de centros turísticos de esquí

: operaciones de centros turísticos de esquí SNA: operaciones de entrenamiento de vuelo

Las acciones se venderán a una empresa propiedad exclusiva de Yoshiyuki Aikawa, el director ejecutivo de la Empresa. Como este negocio constituye una transacción a una parte relacionada, fue analizada y aprobada por la Junta directiva y el Comité de auditoría de la Empresa. Para garantizar que la transacción sea justa, una organización independiente realizó una tasación. Estos fueron los resultados:

La tasación de las acciones de Kijimadaira refleja su patrimonio negativo, lo que da como resultado un precio de venta nominal. La tasación de las acciones de SNA se determinó en función del método de flujo de caja descontado (DCF). Sin embargo, el monto de la transacción no es material en términos de información financiera.

Se espera que el impacto de esta transacción en los estados financieros consolidades de la Empresa sea mínimo, y no se anticipan cambios significativos en su posición financiera.

Se espera que la transacción se cierre a fines de diciembre de 2024, sujeto a las condiciones de cierra estándar. SBC Medical reafirma su compromiso con el impulso de su estrategia de crecimiento centrada en el sector de servicios médicos.

