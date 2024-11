Ricky Martin apoya a Kamala Harris en campaña presidencial 

El famoso intérprete de “Livin’ la vida loca”, Ricky Martin, sorprendió al público con una presentación en el mitin de campaña de Kamala Harris, realizado en las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia. Acompañado de sus hijos mellizos, Martin aprovechó la oportunidad para brindarles una “clase de historia” en este acto político.

Martin animó a sus seguidores a participar en las elecciones, escribiendo en X: “Fue un placer actuar en su mitin en Filadelfia. No olviden votar, familia. #harrisforpresident”. Además, compartió en Instagram un video de Sunny Hostin, presentadora de ABC, en el que criticaba los comentarios despectivos hacia Puerto Rico de un comediante en un evento de Trump. Aunque el candidato republicano afirmó no conocer al humorista, la campaña de Trump aclaró que esas expresiones no reflejan sus opiniones.

Martin se une así a otros artistas latinos como Bad Bunny, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Don Omar y Luis Fonsi en su apoyo a Harris. La semana pasada, Jennifer Lopez también expresó su descontento tras el mitin de Trump en el Madison Square Garden, donde un comediante hizo comentarios ofensivos hacia Puerto Rico. Lopez destacó que tales actitudes ofenden no solo a los puertorriqueños, sino a toda la comunidad latina y a cualquiera con un sentido de humanidad y respeto.