rf IDEAS proporciona la tecnología de acceso seguro de WAVE ID® a LG Electronics

ROLLING MEADOWS, Illinois–(BUSINESS WIRE)–rf IDEAS, empresa líder de lectores de credenciales para acceso lógico y autenticación, y LG Electronics Inc., anunciaron hoy una asociación para incorporar la tecnología de acceso seguro de Fabricantes de Equipos Originales (Original Equipment Manufacturers, OEM), WAVE ID®, en 24CN670, el cliente liviano integral (All-in-One Thin Client) para el cuidado de la salud de LG.

El cliente liviano 24CN670 de LG obtuvo la certificación IEC60601, Directiva sobre Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, MDD) de CE, Clase 1 de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Se utilizará en la industria médica de todo el mundo, ya que recibió una atención significativa y numerosas solicitudes de prueba de concepto (Proof of Concept, PoC) por parte de gerentes de TI de hospitales y socios de canal. Considerando que la privacidad y la eficacia son la base de la infraestructura digital de la atención médica, el lector integrado WAVE ID permite un control de acceso que cumple con la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud (Health Insurance Portability and Accountbaility Act, HIPAA), un acceso simplificado al hardware y, en última instancia, una mejor experiencia para el paciente con médicos más concentrados en la atención que en los tediosos inicios de sesión con contraseña.

“LG tiene una importante asociación con rf IDEAS”, señala Bongsoak Kim, vicepresidente de Ventas Verticales de TI en LG. “Gracias a su inigualable experiencia en la tecnología de identificación por radiofrecuencia (Radio Frequency Identification, RFID), el equipo de rf IDEAS demostró la compatibilidad universal de sus productos con las soluciones de empresas como Imprivata y otros importantes proveedores de tecnología dirigida a la atención médica. Comenzando con el cliente liviano 24CN670, LG proporcionará más valor a los clientes con rf IDEAS”.

La asociación con LG demuestra la confianza que los principales OEM tienen con respecto a la flexibilidad, los factores de forma y la amplia gama de credenciales de los lectores WAVE ID.

“Nos entusiasma asociarnos con LG para satisfacer las necesidades de la industria de la atención médica en todo el mundo”, afirma David Cottingham, presidente de rf IDEAS. “Nuestras soluciones de autenticación segura ofrecen un rendimiento impecable en clientes livianos integrales como estos, y nuestro compromiso de proporcionar un diseño experto y apoyo a los socios de OEM asegurará una relación colaborativa y productiva”.

Se espera que el nuevo cliente liviano de LG con tecnología de lector WAVE ID esté disponible a principios de 2021. Para obtener más información, comuníquese con un representante de LG en lgeit.bizsolutions@lge.com.

Acerca de rf IDEAS

rf IDEAS, Inc. es un líder en soluciones de acceso lógico para atención médica, fabricación, gobierno y empresas. Respaldados por las sólidas asociaciones de la compañía con los principales proveedores de administración de acceso de identidad, los lectores de rf IDEAS ofrecen soluciones innovadoras para el inicio de sesión único, la impresión segura, el seguimiento de asistencia y otras aplicaciones que necesitan autenticación. Los lectores de rf IDEAS son compatibles con casi todas las credenciales del mundo, incluido el conjunto cada vez más grande de credenciales móviles. Para obtener más información, visite www.rfIDEAS.com.

Contacts

Megan Flynn



Teléfono: 312.573.2220 x209



Correo electrónico: Marketing@rfIDEAS.com