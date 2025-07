Lyten compra a Northvolt el mayor fabricante europeo de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías

Lyten asumirá la propiedad total de Northvolt Dwa ESS, la mayor operación de fabricación de sistemas de almacenamiento de energía de Europa, situada en Gdansk, Polonia.

Lyten tiene la intención de restablecer inmediatamente la producción en Gdansk para reanudar las ventas de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) y está ampliando su línea de productos para incluir el primer BESS del mundo con tecnología de baterías de litio-azufre.

Esta operación complementa la adquisición previamente anunciada por Lyten de las instalaciones de fabricación de células de litio-metal de Northvolt de Silicon Valley para ampliar su producción de baterías de litio-azufre.

SAN JOSÉ, California y LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Lyten, la empresa de soluciones de supermateriales y líder internacional de baterías de litio-azufre, ha anunciado hoy la adquisición de las operaciones de Dwa ESS de Northvolt en Gdansk (Polonia), una planta de I+D y fabricación de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) de 25 000 metros cuadrados (270 000 pies cuadrados). Northvolt Dwa ESS es la mayor planta de fabricación de BESS de Europa y formaba parte de Northvolt Systems. Ninguna de las partes ha revelado los términos financieros de la adquisición.









La adquisición de Northvolt acelera la presencia de las baterías de litio-azufre de Lyten en Europa y proporciona a Lyten capacidad de producción para satisfacer la demanda del cada vez mayor mercado de BESS. Lyten ha anunciado anteriormente que sus baterías de litio-azufre se comercializarán para drones, se lanzarán en la Estación Espacial Internacional y han sido seleccionadas por Chrysler, una empresa de Stellantis, para su vehículo eléctrico Halcyon Concept.

Las baterías de litio-azufre de Lyten tienen características únicas que las hacen idóneas para satisfacer la cada vez mayor demanda de BESS: un rango de temperaturas de funcionamiento más amplio, especialmente en condiciones de calor, una mayor seguridad y la posibilidad de fabricarse con materiales de bajo coste y abundantes en EE.UU. y Europa. Las baterías de litio-azufre también tienen una alta densidad energética y son ultraligeras.

«Las operaciones de fabricación de BESS de Northvolt son de primera calidad y encajan perfectamente en la estrategia de Lyten, que emprende un capítulo nuevo y muy interesante para nuestra empresa. Tenemos previsto reanudar de inmediato las operaciones en Polonia y cumplir con los pedidos de clientes actuales y nuevos», dijo Dan Cook, director general y cofundador de Lyten. «El puerto de Gdansk y las autoridades locales y federales nos han apoyado por completo para combinar la tecnología de Silicon Valley con el talento polaco en ingeniería y operaciones para exportar tecnología de almacenamiento de energía de última generación a clientes de todo el mundo».

Las instalaciones de Dwa ESS entraron en funcionamiento en 2023. Las instalaciones cuentan con equipos para fabricar hasta 6 GWh de capacidad de almacenamiento de energía y tienen margen para ampliarse a más de 10 GWh en el futuro. La instalación se abastece de energía renovable y tiene contratos que se extienden hasta 2026.

«El mensaje que los clientes europeos nos transmiten claramente es que quieren sistemas de almacenamiento de energía fabricados en Europa con cadenas de suministro de origen local libres de riesgos geopolíticos. Gdansk (Polonia) es la ubicación perfecta para satisfacer esta necesidad de Europa», añadió Lars Herlitz, presidente y cofundador de Lyten.

BESS es el segmento del mercado de baterías de más rápido crecimiento, ya que la tecnología es fundamental para satisfacer la demanda de energía de los centros de datos de IA, proporcionar resistencia a la red eléctrica en Europa y América del Norte, y cubrir la cada vez mayor demanda de energía en los mercados emergentes. En diciembre, Lyten anunció una LOI de 650 millones de dólares del Export Import Bank of the US (EXIM) para ampliar la fabricación de baterías y comenzar la implementación de BESS en países con mercados emergentes.

Robert Chryc-Gawrychowski, director general de Northvolt Polonia, declaró: «Northvolt se propuso liderar el desarrollo sostenible de la industria europea de baterías. Lyten está completando esa iniciativa con la fabricación de BESS y la introducción en Europa de baterías de litio-azufre, que sustituyen minerales como el níquel, el cobalto, el manganeso y el grafito por materiales para baterías que abundan en la zona. Además, que la fábrica de Gdansk, construida para la producción de sistemas de almacenamiento de energía, siga funcionando es importante y alentador».

Aleksandra Dulkiewicz, presidenta de Gdansk, ha declarado: «La inversión prevista es una confirmación de la cada vez mayor competitividad de Polonia y, en concreto, de Gdansk en el mapa económico internacional. Para Gdansk, las actividades de Lyten constituyen una oportunidad de cooperación en el campo del almacenamiento de energía, la creación de centros de innovación energética y el avance de las colaboraciones en I+D con las universidades locales».

A finales de 2024, Northvolt anunció la venta prevista de su unidad de negocio Northvolt Systems como parte de su proceso de reestructuración estratégica y liquidación. Scania, fabricante sueco de vehículos comerciales, anunció la compra del subconjunto industrial de la división Northvolt Systems en abril de 2025.

Lyten y Northvolt tienen previsto cerrar la transacción en el tercer trimestre de 2025.

Acerca de Lyten

Lyten, fundada en 2015, es una empresa de soluciones de supermateriales que ha recibido más de 425 millones de dólares en inversiones de capital y ha obtenido cartas de intenciones por valor de 650 millones de dólares en financiación del Export Import Bank of the US. Lyten ha construido una plataforma de materiales patentada, denominada Lyten 3D Graphene, que emplea para fabricar productos de mejor rendimiento, menor coste y descarbonización, incluyendo su batería de litio-azufre de última generación. La sede corporativa de Lyten está en San José (California) y la europea, en Luxemburgo.

La empresa cuenta con más de 520 patentes concedidas o pendientes de aprobación y actualmente produce en San José, California. Lyten anunció recientemente la adquisición de la planta de fabricación de baterías de Northvolt en San Leandro, California, para ampliar rápidamente la producción y satisfacer la demanda de baterías de fabricación estadounidense. En 2024, Lyten anunció su integración en el vehículo eléctrico Halcyon Concept de Chrysler, planes para integrar el litio-azufre en los vehículos aéreos no tripulados de AEVEX Aerospace y la selección del litio-azufre Lyten para su demostración en órbita a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2025.

Fast Company nombró a Lyten la octava empresa energética más innovadora y Time la nombró una de las principales empresas de tecnología respetuosa con el medio ambiente de Estados Unidos en 2024 y una de las principales empresas de tecnología respetuosa con el medio ambiente del mundo en 2025.

