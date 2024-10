Resumen: Un estudio de ACI Worldwide revela que los pagos en tiempo real impulsarán el PIB mundial en 285 800 millones de dólares y crearán 167 millones de nuevos titulares de cuentas bancarias de aquí a 2028

Los pagos en tiempo real generan crecimiento económico e incorporan a millones de personas al ecosistema financiero, según el informe de Real-Time Payments: Economic Impact and Financial Inclusion de ACI Worldwide

OMAHA, Nebraska--(BUSINESS WIRE)--Se prevé que los pagos en tiempo real generen un crecimiento adicional del PIB mundial de 285 800 millones de dólares y creen más de 167 millones de nuevos titulares de cuentas bancarias para 2028, según un nuevo informe de ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), innovador original en tecnología de pagos internacionales, en colaboración con The Centre for Economics and Business Research (Cebr).

La segunda edición de Real-Time Payments: Economic Impact and Financial Inclusion aprovecha los datos de 40 países y revela, por primera vez, un vínculo empírico entre los pagos en tiempo real y la inclusión financiera.









