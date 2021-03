Resumen: Mobidiag recibe el marcado CE-IVD para Amplidiag® RESP-4 para la detección simultánea de COVID-19, gripe A, gripe B y VRS

– La prueba, basada en PCR en tiempo real, permite la detección fiable y de alto rendimiento de las infecciones respiratorias más frecuentes, incluida la COVID-19

– Una sola prueba determina el virus responsable de los síntomas del paciente, orientando las decisiones de tratamiento y la estrategia de aislamiento rápido en caso necesario

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Mobidiag Ltd. anuncia hoy que ha recibido el marcado CE-IVD para su prueba de diagnóstico molecular Amplidiag® RESP-4 para la detección rápida y simultánea de algunos de los virus respiratorios más prevalentes: SARS-CoV-2 (responsable de la infección por COVID-19), gripe A, gripe B y virus sincitial respiratorio (VRS).

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

For any orders or technical questions, please contact sales@mobidiag.com

Mobidiag

Dorothee Allard, Marketing Communications Manager



+33 1 55 25 17 13



marketing@mobidiag.com

Consilium Strategic Communications

Chris Gardner, Matthew Neal, Melissa Gardiner



T : +44 (0)203 709 5700



mobidiag@consilium-comms.com