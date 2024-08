Resumen: Meiji Seika Pharma abre una nueva oficina en Boston para buscar oportunidades de inversión en fármacos y tecnologías innovadoras

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Ltd. (Sede central: Tokio, presidente y director representante: Daikichiro Kobayashi), empresa farmacéutica japonesa líder especializada en enfermedades infecciosas, vacunas y hematología, ha anunciado hoy que ha establecido una nueva oficina en el área de Boston, EE.UU., y que está iniciando inversiones de riesgo en los campos de las ciencias de la vida y la atención sanitaria. A través de sus actividades de inversión, Meiji Seika Pharma pretende descubrir y desarrollar terapias de vanguardia y contribuir a satisfacer las necesidades médicas de pacientes de todo el mundo, lo que demuestra el compromiso inquebrantable de la empresa con la innovación y la salud mundial.





