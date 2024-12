Resumen: Capcom anuncia Onimusha Way of the Sword, ¡el primer nuevo título de la serie en más de 20 años! ¡Comienza el proyecto de una secuela de Okami!

OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha anunciado hoy que está previsto el lanzamiento de Onimusha Way of the Sword, el primer nuevo título de la serie Onimusha en más de 20 años y que también se ha empezado a trabajar en el proyecto de una secuela de Okami.

La serie Onimusha consiste en juegos de acción con espadas en los que los jugadores asumen el papel de guerreros con los poderes sobrehumanos de los Oni y luchan contra monstruos empeñados en dominar el mundo. Onimusha Way of the Sword, cuyo lanzamiento internacional está previsto para 2026, es un juego de fantasía oscura de inspiración japonesa ambientado a principios del periodo Edo en Kioto, que la malicia ha transformado de forma inquietante.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Sección de Relaciones públicas y Relaciones con inversores de Capcom



Daniel Levine



+81-6-6920-3623



daniel-levine@capcom.com

Yoshiko Ikeda



+81-6-6920-3623



yoshiko-ikeda@capcom.com