Reconocido periodista mexicano pierde la batalla contra el cáncer

El reconocido periodista mexicano Edgardo Del Villar se suma a la lista de víctimas del cáncer, tras perder la batalla y morir el pasado domingo en un hospital de New York.

Del Villar, murió a los 51 años de edad luego de permanecer por varios días hospitalizado por su estado de gravedad tras un año de constante tratamiento.

El destacado periodista mexicano de Telemundo 47 murió un año después de ser diagnosticado con el agresivo cáncer que le arrebató la vida, dejando consternación.

En agosto del 2019, Del Villar anunciaba su retiro de los medios de comunicación para someterse a un tratamiento que buscaba prolongarle la vida y vencer la enfermedad.

“Carolina y yo nos reunimos con el equipo médico para ver los resultados de mis exámenes. Desafortunadamente, no fueron lo que se esperaba y los médicos confirmaron la presencia de cáncer”, anunciaba su diagnóstico.

En ese momento, mediante una complicada cirugía se le extirparon tres rumores alojados en el cerebro; llenándolo de esperanza y que el periodista mexicano anunció feliz en sus redes sociales.

Un año después, el comunicador anunciaba nuevamente que el cáncer había regresado y que tenía que continuar luchando la batalla más importante de su vida.

A pesar de sus esfuerzos por no rendirse y no perder la batalla contra el cáncer, Edgardo no resistió más y falleció el domingo.