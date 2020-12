Científicos desarrollan un virus que mata el cáncer de colon

Científicos han anunciado el desarrollo de un virus que mata el cáncer de colon y que podría significar una esperanza para que el sistema inmunológico pueda erradicar tumores a futuro.

El hallazgo lo realizaron científicos de City of Hope, un centro de tratamiento e investigación biomédica independiente para el cáncer, la diabetes y otras enfermedades potencialmente mortales.

Los resultados científicos del virus que mata el cáncer de colon fueron publicados en la revista Molecular Cancer Therapeutics y tiene como objetivo demostrar que existe la posibilidad de atacar tumores difíciles de tratar.

Sobre el descubrimiento City of Hope indicó que es un primer paso para demostrar que el virus oncolítico CF33 puede activar el sistema inmunológico para que ayude a matar las células cancerosas.

Uno de los estudios del virus que mata el cáncer de colón se realizó en ratones y ‘parece aumentar la expresión del PD-L1 en las células tumorales, haciendo que ‘mueran de una manera que estimula la afluencia de células inmunes activadas’.

La oncóloga quirúrgica de City of Hope, Susanne Warner, indicó que ‘el F33 es un virus seguro e innovador que puede cambiar las reglas del juego debido a su potencia y a su capacidad para reclutar y activar células inmunes’.

Añadió que el virus entrena al sistema inmunológico para que se dirija a una célula cancerosa específica.

‘Los modelos preclínicos muestran que un tratamiento combinado del virus oncolítico CF33 con inhibición del punto de control anti-PD-L1 conduce a una inmunidad antitumoral duradera, es decir, si una célula cancerosa similar alguna vez lo intenta para volver a crecer, el sistema inmunológico estará listo y esperando para apagarlo’.

La experta indicó que están entusiasmados con los resultados porque son una esperanza para un futuro tratamiento para el agresivo cáncer que ha matado millones de personas.

El problema para combatir el cáncer es que tumores sólidos no responden a los inhibidores de los puntos de control porque el sistema inmunológico todavía no reconoce la célula tumoral no oculta.

“El CF33 infecta, se replica y destruye selectivamente las células cancerosas. Este estudio demuestra que un virus de diseño que creamos para infectar una amplia variedad de cánceres puede hacer que las células tumorales sean muy reconocibles para el sistema inmunológico”, dio el presidente de City of Hope, Yuman Fong.

El cáncer de colón produce anualmente la muerte de 700 mil personas en el mundo, una de las víctimas del 2020 por el agresivo cáncer fue el actor Chadwick Boseman de la película ‘Pantera Negra’.