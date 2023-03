Rapero Tekashi 6ix9ine es hospitalizado por lesiones graves tras golpiza

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine fue hospitalizado tras ser agredido y presentar lesiones graves.

El ataque ocurrió en un gimnasio de la Florida, y fue grabado por los mismos atacantes y luego publicado en las redes sociales.

Los reportes médicos señalan que el rapero sufrió lesiones en la mandíbula, las costillas y la espalda que lo mantiene hospitalizado.

“El rapero Tekashi 6ix9ine fue agredido en un gimnasio al sur del estado de Florida, por la agresión fue trasladado a un centro asistencial”, se informó.

TMZ señaló que el músico de 26 años de edad fue atacado sin previo aviso en la sauna de un gimnasio de la cadena LA Fitness.

De acuerdo con la grabación, se ve, al menos, cuatro hombres que patearon al rapero tras ser sorprendido.

El cantante, cuyo nombre real es Daniel Hernández, intentó defenderse; pero le fue imposible ante la cantidad de golpes.

El abogado de Lance Lazzaro señaló que al momento del ataque, Tekashi 6ix9ine no contaba con su escolta personal.

“Se tomarán medidas adicionales a raíz del suceso”, dijo el abogado del rapero sin dar detalles de qué acciones se emprenderán en contra de los atacantes.

En uno de los videos que circula en las redes sociales, se escucha como los agresores les gritan al rapero. “Toma una foto. Voy a ser famoso ahora”.

Tekashi 6ix9ine fue sentenciado en el 2019 a dos años de prisión por cargos múltiples relacionados a portación de armas de fuego y tráfico de drogas.

Un año después fue puesto en libertad. Su carrera musical se ha mantenido temporalmente detenida desde ese incidente.

Video of 6ix9ine getting jumped at LA Fitness pic.twitter.com/b1uZyKanGN

— No Jumper (@nojumper) March 22, 2023