Presidenta Xiomara Castro y la vicepresidenta Kamala Harris profundizan en temas de cooperación entre Honduras y EEUU

La vicepresidenta de los Estados Unidos (EEUU), Kamala Harris y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hablaron este viernes por medio de una llamada telefónica la profundización de la cooperación entre ambas naciones en temas como migración y economía.

El equipo de comunicaciones de la funcionaria estadounidense brindó detalles de la plática entre las representantes de los gobiernos por medio de la plataforma Twitter.

“Ellas discutieron la profundización de la cooperación entre los Estados Unidos y Honduras en una amplia gama de temas incluida la expansión de las oportunidades económicas y el abordaje de las causas fundamentales de la migración”, cita el tuit del asesor en comunicación de Harris, Herbie Ziskend.

Asimismo, se compartió un comunicado de prensa en el cual además de resaltar la profundización de la cooperación entre EEUU y Honduras hace una la lectura de la llamada entre la vicepresidenta de los EEUU y la presidenta de Honduras.

“La presidenta Castro actualizó a la vicepresidenta sobre las medidas que ha tomado para avanzar en la democracia de Honduras y economía desde que la vicepresidenta asistió a su histórica inauguración en enero de 2022”, se informó desde los EEUU.

El equipo de comunicación de la alta funcionaria de los EEUU resaltó el compromiso de avanzar en intereses conjuntos y reiteró su fuerte apoyo a la alianza para que Honduras pueda combatir la pobreza, desempleo, analfabetizmo.

READOUT: @VP spoke today with President ⁦@XiomaraCastroZ⁩ of Honduras.

They “discussed deepening cooperation between the United States and Honduras across a broad range of issues, including expanding economic opportunity and addressing the root causes of migration.” pic.twitter.com/9cvSG1uIHc

— Herbie Ziskend (@HerbieZiskend46) May 27, 2022