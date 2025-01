Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia la adjudicación de un contrato de 43 millones de dólares en Oriente Medio

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) anunció hoy que recibió una carta formal de adjudicación para un proyecto de desarrollo ubicado en la región del GCC. Perma-Pipe proporcionará aislamiento térmico, revestimientos anticorrosión y otros servicios desde sus instalaciones de Abu Dhabi. Se espera que el proyecto comience en el tercer trimestre de 2025, cuyo valor superará los 43 millones de dólares.





En este proyecto se utilizarán las capacidades de revestimientos anticorrosión, fabricación y el sistema de aislamiento TRACE-THERM® de Perma-Pipe, una espuma de poliuretano aplicada por pulverización y revestida con un revestimiento de polietileno de alta densidad.

Saleh Sagr, vicepresidente sénior de Perma-Pipe para la región de Oriente Medio y Norte de África, comentó: "Esta adjudicación es el resultado de la exitosa ejecución de numerosos proyectos de desarrollo en la región. Nuestras soluciones de revestimiento diferenciadas han demostrado ser muy adecuadas para proyectos técnicamente exigentes. Queremos agradecer a nuestros clientes".

David Mansfield, presidente y director ejecutivo, expresó: “Esto demuestra que nuestras tecnologías están bien posicionadas para satisfacer los complejos requisitos de prácticamente todas las geografías, ya que seguimos concentrándonos en los mercados altamente activos de petróleo y gas de todo el mundo. Este proyecto continúa el aumento de la actividad de proyectos a gran escala que estamos observando globalmente y, junto con otras adjudicaciones de proyectos anunciadas recientemente, refuerza aún más nuestra posición récord de cartera de pedidos de cara a 2025”.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, “Perma-Pipe”, o la “Empresa”) es líder mundial en tuberías preaisladas y sistemas de detección de fugas para recolección de petróleo y gas, calefacción y refrigeración urbana, entre otras aplicaciones. Utiliza su amplia experiencia en ingeniería y fabricación para desarrollar soluciones de tuberías que resuelven problemas complejos relacionados con el transporte seguro y eficiente de diversos tipos de líquidos. En total, Perma-Pipe tiene operaciones en quince sedes ubicadas en seis países.

