Percona, experto en bases de datos de código abierto, nombra a Ann Schlemmer como directora general

La presidente de Percona, Ann Schlemmer, está lista para dirigir el crecimiento continuo de Percona en el cargo de nueva directora general, tomando el relevo que deja el fundador de la empresa, Peter Zaitsev

RALEIGH, Carolina del Norte–(BUSINESS WIRE)–Percona, líder en software, asistencia técnica y servicios de bases de datos de código abierto, ha anunciado hoy que Ann Schlemmer, ex presidente, pasa a desempeñar oficialmente el papel de directora general, mientras que Peter Zaitsev dejará de ser el director general para ser fundador, cargo en el cual seguirá participando estratégicamente dentro de la empresa.

El ascenso de Ann Schlemmer a la función de directora general es la última ampliación de sus responsabilidades en los diez años que lleva trabajando en Percona. Schlemmer fue presidente de esta empresa durante los dos últimos años. Desde que se incorporó a la compañía en 2013, Schlemmer ha asumido una serie de funciones directivas de nivel jerárquico, entre ellas, la de directora ejecutiva de Consultoría, vicepresidente de Éxito del cliente y gerente general.

“En primer lugar, me gustaría darle las gracias a Peter Zaitsev por el liderazgo ejemplar que ha ejercido en Percona desde su creación”, comentó la directora general de Percona, Ann Schlemmer. “Sin su conducción, Percona no estaría en una posición tan ventajosa y emocionante como la que tenemos hoy. Como nueva directora ejecutiva de Percona, me comprometo a continuar con el legado de Peter, que se caracteriza por la excelencia en el código abierto y a construir sobre esa base para llevar a Percona cada vez más alto en su trayectoria. Éste es el mejor momento para formar parte de Percona”.

Si bien dará un paso atrás en la mayoría de las funciones directivas, Zaitsev continuará liderando y comprometiéndose con los clientes y empleados de Percona de diversas maneras, por ejemplo, disertando en conferencias, participando en seminarios web, escribiendo en blogs e interactuando con la comunidad de Percona en general.

“A medida que Percona continúa superando incluso nuestras expectativas más ambiciosas y sueños más audaces, reconozco que este es el momento ideal para dejar el liderazgo en las manos de la persona más adecuada para diseñar y ejecutar una visión más amplia para el futuro”, aseguró Zaitsev. “Tengo plena confianza en que estoy dejando Percona en las manos correctas con Ann [Schlemmer] que es una persona muy capaz y en el resto de nuestro equipo ejecutivo para crecer como negocio y continuar sirviendo a la comunidad del código abierto como hemos hecho durante los últimos 16 años. Esta transición es la mejor indicación que puedo dar de mi confianza tanto en Percona como empresa como en el equipo que ha sostenido el éxito constante de Percona y de nuestros clientes”.

Los cambios de personal reflejan la acelerada trayectoria de crecimiento de Percona, enraizada en su reciente entrada en el espacio DBaaS con el anuncio de la nueva oferta que representa la Plataforma Percona. Durante el último año, la compañía ha visto un crecimiento anualizado del 20% en las descargas de software de los últimos 12 meses, así como un aumento de las tasas de renovación del 72,9% en el ejercicio fiscal 2020 al 83% en el ejercicio fiscal 2021. La empresa también aumentó su personal, pasando de unos 200 empleados en 2020 a más de 350 en la actualidad.

