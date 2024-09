NIQ presenta herramientas IA de vanguardia para las marcas CPG en el FastCompany Innovation Festival 2024 para ofrecer información impulsada por humanos a la velocidad de la IA

Presenta el primer modelo de lenguaje grande CPG del mundo y BASES AI, una herramienta que utiliza datos reales autorizados por el consumidor para crear paneles sintéticos para pruebas de concepto.

El nuevo modelo de lenguaje ofrece 7 veces más de automatización que los modelos públicos, e identifica, organiza y categoriza productos entrenados en 160 petabytes de datos.

BASES AI genera paneles de encuestas sintéticas que prueban y comparan ideas a una fracción del costo y el tiempo

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ), la empresa líder a nivel mundial en inteligencia del consumidor, anunció dos avances en inteligencia artificial que validan aún más su posición de liderazgo. BASES AI y CPG, el primer gran modelo de lenguaje de la industria, ayudarán a los clientes de NIQ a aprovechar el poder de la IA responsable para impulsar la innovación y aumentar la participación de mercado. NIQ también hablará sobre las tendencias de la IA en la inteligencia de compras de los consumidores y la innovación en un panel a llevarse a cabo el jueves 19 de septiembre a las 2:20 p. m. (Hora del Este) con el título “Does AI Know What We Truly Want? How Synthetic Respondents Are Disrupting Product Innovation” (¿Sabe la IA lo que realmente queremos? Cómo irrumpen los encuestados sintéticos en la innovación de productos)





BASES AI es una plataforma que utiliza datos autorizados por los consumidores sobre patrones de consumo en cientos de miles de hogares para imitar el comportamiento del consumidor. La plataforma tiene acceso a datos en tiempo real, lo que le permite crear grandes paneles de encuestados sintéticos para replicar técnicas y metodologías confiables de investigación de mercado en una fracción del tiempo. En lugar de días o semanas para recopilar comentarios humanos, BASES AI puede proporcionar un análisis del potencial del concepto en tan solo 10 minutos. Las empresas de bienes de consumo envasados ​​pueden utilizar estas puntuaciones, así como una valiosa orientación sobre los factores de interés y singularidad, para repetir ideas antes de la calificación final con los consumidores humanos. La velocidad y la calidad de BASES AI significan que se puede evaluar un mayor volumen de ideas y, al mismo tiempo, reducir los plazos generales de innovación. El lanzamiento de BASES AI para los probadores Beta en América del Norte se combina con el lanzamiento del primer modelo de lenguaje específico de CPG de NIQ, que impulsa las capacidades avanzadas de segmentación de productos de la plataforma insignia de medición minorista Discover de NIQ. Al aprovechar la base de datos de NIQ de 160 millones de productos, el modelo supera a los modelos públicos LLM en más de 7 veces en su capacidad para codificar artículos de forma rápida y precisa. Con acceso a nuevos aceleradores, el modelo continuará evolucionando tanto en capacidad como en sofisticación, brindando a nuestros clientes Full View™ de su mercado y consumidores a través de conocimientos incomparables.

“Como actor líder en inteligencia del consumidor, desbloqueamos conocimientos de misión crítica”, señaló Ramon Melgarejo, presidente de Análisis e Información Estratégica de NIQ. “En un mercado de consumo en rápida evolución y centrado en la innovación basada en tendencias, los datos de alta calidad son esenciales, y la capacidad de aprovecharlos y extraer conocimientos de ellos marcará la diferencia en el mundo. Estos lanzamientos son los ejemplos más recientes de cómo estamos implementando nuestra potencia analítica en conjuntos de datos líderes en el mercado para generar conocimientos incomparables que ayuden a las empresas de CPG a ganar participación de mercado a nivel mundial”.

El conjunto de productos de clase mundial de NIQ aporta la potencia de 2000 ingenieros centrados en analizar 7200 millones de dólares en gasto anual de los consumidores a nivel mundial y datos de más de 3200 asociaciones minoristas únicas. Con un amplio conjunto de fuentes de datos que abarcan varios países y miles de científicos de datos centrados en desarrollar soluciones responsables de inteligencia empresarial impulsadas por IA, NIQ sigue siendo el líder del mercado en la creación, mantenimiento e impulso de nuevas cuotas de mercado para los clientes.

BASES AI y el modelo de lenguaje CPG de NIQ son las últimas soluciones basadas en IA entre el amplio conjunto de productos existentes de NIQ. La compañía anunció recientemente la integración de los datos de medición del Consumer Panel y Retail en la NIQ Discover Platform, que transforma el panorama de los conocimientos del consumidor a través de modelos analíticos avanzados y capacidades siempre activas que brindan conocimientos personalizables del cliente en respuesta a sus consultas de misión crítica. Esta plataforma basada en la nube es una de varias mejoras recientes del producto, que incluyen integración con Microsoft Azure Marketplace; la colaboración con Tik Tok Shop y servicios NIQ Spaceman para socios mundiales de SPAR International. Todos estos anuncios se presentan tras la presentación de la herramienta de inteligencia artificial generativa de la compañía con búsqueda global, análisis de datos personalizados y recomendaciones para la toma de decisiones informadas, NIQ Ask Arthur, lanzada anteriormente este año.

“El impulso por innovar y sobresalir ha estado codificado en el ADN de NIQ durante más de un siglo”, añadió Mohit Kapoor, director de tecnología de NIQ. “Nuestra integración completada de GfK crea una empresa con aproximadamente 25 000 clientes, con el análisis periódico de 2480 millones de transacciones por semana. La capacidad única de NIQ para ofrecer Full View™, la visión más completa y clara del mundo del comportamiento de compra del consumidor con análisis predictivos impulsados ​​por IA, nos permite experimentar con una cantidad aún mayor de parámetros, lo que nos posiciona de manera única para capturar la oportunidad de mercado para próximos 100 años”.

NIQ también proporciona periódicamente información exclusiva y de propiedad sobre las tendencias de consumo mundiales, que incluyen el informe SpendZ, el cual ofrece un perspectiva integral de las tendencias de gastos de Gen Z y los informes periódiso Consumer Outlook que analizan tendencias, comportamientos y sensaciones.

NielsenIQ (NIQ) es la empresa líder mundial en inteligencia del consumidor, que ofrece la comprensión más completa del comportamiento de compra del consumidor y revela nuevas vías de crecimiento. NIQ se fusionó con GfK en 2023, uniendo a los dos líderes de la industria con un alcance global sin precedentes. En la actualidad, NIQ opera en más de 95 países y cubre el 97 % del PIB. Con una visión holística del comercio minorista y la información más completa sobre el consumidor, proporcionada con análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece el Full View™.

