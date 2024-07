NielsenIQ (NIQ) powered by CGA fortalece los servicios de medición del canal On Premise On Premise Measurement (OPM) y de seguimiento de cuota de mercado para marcas de bebidas alcohólicas

NielsenIQ (NIQ) ayuda a los fabricantes de cervezas y bebidas espirituosas a dar seguimiento a la participación de mercado y el desempeño de las ventas en más mercados On Premise en un marco de cambios significativos en los hábitos de consumo de alcohol de los consumidores.

El canal On Premise es crucial para conectarse con los consumidores y generar valor de marca para las empresas que venden bebidas alcohólicas.

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NIQ powered by CGA está expandiendo su servicio On Premise Measurement (OPM) a nivel mundial. El canal On Premise representa el 61% de las ventas globales de bebidas alcohólicas, lo que hace que sea vital para que los propietarios de marcas sigan invirtiendo en el canal, que proporciona una plataforma importante para generar valor de marca y lealtad de los consumidores a largo plazo. Esto, en parte, se demuestra por el hecho de que las marcas de bebidas alcohólicas en general se han visto menos afectadas por la amenaza de las marcas propias, o blancas, que otras categorías de bienes de consumo de alta rotación. El volumen de marcas blancas en el canal Off Premise representa menos del 10% de las ventas totales (una cifra muy inferior al equivalente de otras categorías de bienes de consumo de alta rotación).





Las activaciones y estrategias de servicio innovadoras que conecten con los consumidores y garanticen una calidad elevada serán clave para mantener una percepción positiva de valor entre los consumidores, así como para generar éxito a largo plazo para las marcas de bebidas alcohólicas y el canal On Premise.

Los aspectos más destacados del estudio de On Premise de NIQ impulsado por CGA incluyen los siguientes:

El 83% de los consumidores globales LDA* han visitado el canal On Premise en los últimos 3 meses, y el 62% lo visita semanalmente.

Las visitas se han mantenido estables a nivel mundial, a pesar de que la mayoría de los consumidores se sienten financieramente peor que el año pasado.

El canal On Premise desempeña un papel vital a la hora de facilitar conexiones con amigos y seres queridos, siendo tres de los motivos de visita de más rápido crecimiento conectarse con familiares y amigos, celebrar y divertirse.

El canal On Premise representa el 61% de las ventas mundiales de bebidas alcohólicas (excluido el vino).

Aunque las visitas se mantienen estables, las ventas en volumen On Premise a nivel global de cerveza, bebidas de malta y sidra han caído un 4,0% en los últimos 12 meses. Las bebidas espirituosas han caído un 7,6%.

en los últimos 12 meses. Las bebidas espirituosas han caído un 7,6%. La Generación Z y los Millennials más jóvenes (hasta los 34 años) tienen más probabilidades de aumentar sus visitas al canal On Premise durante los próximos 3 meses con un aumento neto de 27 pp frente a 14 pp para todos los visitantes del canal On Premise.

*LDA: aquellos que cumplen con la edad legal para beber

La solución OPM respalda las estrategias de las empresas para aumentar las ventas en un contexto de preferencias cambiantes en el canal On Premise, incluida la moderación en el consumo de alcohol. Junto con la solución OPM, NIQ realizó un estudio de 30.000 consumidores On Premise en 38 mercados y reveló que, aunque las visitas de los consumidores al canal On Premise siguen siendo altas, la relación de los consumidores con el alcohol es variada: más de un tercio (37%) de los consumidores ahora beben menos alcohol que hace 12 meses, y la Generación X y los visitantes poco frecuentes del canal On Premise tienen más probabilidades de reducir su consumo de alcohol.

El servicio de medición On Premise (OPM) de NIQ profundiza en los datos para resaltar el impacto de estas tendencias de los consumidores en el desempeño de categorías. Las ventas mundiales de cerveza, bebidas de malta y sidra por volumen han caído un 4,0% en los últimos 12 meses, y los precios más altos han resultado en un incremento del 0,4% por valor. En contraste, las bebidas espirituosas han perdido un 7,6% y 3,4% por volumen y valor, respectivamente. Ha habido caídas particularmente pronunciadas en las ventas de brandy, ron y ginebra en mercados clave, mientras que otras bebidas, como el tequila y el vodka, han tenido mejores resultados.

Phil Tate, director general de clientes globales de NIQ, comentó: “Nuestra investigación muestra cómo el papel del canal On Premise está evolucionando rápidamente en todo el mundo. Puede que el consumo de alcohol esté disminuyendo, pero los bares, pubs y restaurantes siguen siendo fundamentales para la vida de los consumidores. Si bien la moderación está claramente impactando en el desempeño de las bebidas alcohólicas, los cambios en las preferencias de bebidas de las personas están abriendo nuevas oportunidades en otras categorías. El canal On Premise sigue siendo un canal vital para aumentar el valor de marca, y la asociación con momentos memorables aquí es una forma poderosa de asegurar la prueba del producto y la lealtad. Teniendo en cuenta que algunas presiones sobre los costos al consumidor están disminuyendo y hay adultos jóvenes particularmente comprometidos, hay un margen significativo para el crecimiento en los meses y años venideros”.

A pesar de la disminución del volumen, hay motivos para ser optimistas, ya que la gente sigue ansiosa por salir y aumentará su gasto en la segunda mitad de 2024. El canal On Premise desempeña un papel importante en la vida de los consumidores como destino para reunir a sus seres queridos y permite que las marcas creen conexiones significativas con los consumidores para generar lealtad de marca.

Un cuarto (26%) de los consumidores globales encuestados por NIQ dicen que aumentarán la frecuencia de sus visitas al canal On Premise durante los próximos tres meses, más del doble de aquellos (12%) que planean salir con menos frecuencia. La Generación Z tiene muchas más probabilidades de aumentar sus visitas.

Acerca de OPM

El servicio OPM de NIQ mide el desempeño de las ventas por categoría y de las marcas en el canal On Premise en múltiples territorios. OPM permite a los propietarios de marcas descubrir tendencias de mercado que impulsan el crecimiento, evaluar el desempeño de la marca y realizar un seguimiento de la cuota de mercado, así como identificar oportunidades de margen y evaluar la competencia.

OPM existe gracias a los expertos en On Premise CGA, que fue adquirida por NIQ en 2022. CGA ha perfeccionado OPM durante muchos años en el Reino Unido y Estados Unidos, entregando análisis en profundidad de ventas, distribución y precios por región y canal que ayudan a las marcas a tener éxito en múltiples mercados. Ahora se ha expandido a países clave, incluidos Australia, Canadá, Alemania y Francia (próximamente Corea del Sur).

Para obtener más información sobre el servicio OPM de NIQ powered by CGA y otras soluciones en mercados internacionales, haga clic aquí .

Acerca de NIQ:

NielsenIQ (NIQ), la empresa líder mundial en inteligencia del consumidor, proporciona la comprensión más completa del comportamiento de compra y revela nuevas vías para el crecimiento. NIQ se fusionó con GfK en 2023 en una operación que reunió a los dos líderes de la industria con un alcance global sin precedentes. Hoy en día, NIQ tiene operaciones en más de 95 países, lo que supone el 97% del PBI mundial. Con una visión holística del comercio minorista y los conocimientos del consumidor más completos, entregados con análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece la Visión Completa: Full View™.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Prensa: Sweta.patra@nielseniq.com