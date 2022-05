Nancy Pelosi agradece a Volodimir Zelenski su lucha por la libertad de Ucrania

La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (EEUU), Nancy Pelosi, agradeció al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, su lucha por la libertad de Ucrania.

El encuentro entre la alta representante del gobierno estadounidense y el jefe de Estado se desarrolló el domingo en Kiev, capital ucraniana.

La reunión sorpresa se da a más de dos meses del conflicto entre Ucrania y Rusia, derivado de la intensión de Zelenski de ceder la neutralidad del territorio.

Pelosi, agradeció esa lucha por la libertad de Ucrania de sostener acuerdos con Occidente, algo que Rusia considera un peligro para su seguridad nacional.

Desde que Zelenski inició trámites para unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Rusia advirtió las consecuencias para la región, especialmente para Ucrania.

La llegada de tropas extranjeras a la frontera rusa, es uno de los factores que el gobierno de Vladimir Putin considera como una amenaza, comenzando un conflicto que se ha extendido por varias semanas.

Fue la presidenta de la Cámara de Representantes que reveló la reunión y agradeció a Zelenski la lucha por liberar a su país, al subir fotografías en su cuenta de Twitter.

“Todos ustedes son bienvenidos”, dijo el mandatario ucraniano sobre la llegada de la alta funcionaria de los EEUU. Por su parte, Pelosi destacó el compromiso de acompañar a Ucrania hasta que termine con el conflicto.

“Estamos en las fronteras de la libertad y su lucha es una lucha por todos. Nuestro compromiso es estar con ustedes hasta que concluya el combate”, dijo la delegada de EEUU, quien llegó acompañada por Jason Crow, Jim McGobern, Adam Schiff, Gregory Meeks, C Barbara Lee y Bill Keating.

La delegación de Pelosi, tras agradecer a Volodimir Zelenski por su lucha por liberar a Ucrania, seguirá su gira por el sureste de Polonia y Varsovia.

Our Congressional Delegation was honored to meet with @ZelenskyyUa in Kyiv to salute his leadership and courage, to commend the Ukrainian people for their outstanding defense of Democracy and to say that we are with you until victory is won. pic.twitter.com/zkc588Qcrv

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 1, 2022