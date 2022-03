MyHeritage lanza LiveStory, una innovadora Función que Crea Automáticamente Biografías en Vídeo, Mediante Tecnología de IA Pionera en D-ID

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, el servicio líder a nivel mundial para descubrir su pasado y potenciar su futuro, y la compañía D-ID Creativ Reality™, han anunciado hoy el lanzamiento de LiveStory, una nueva Función innovadora que crea fascinantes biografías en vídeo. LiveStory produce automáticamente un vídeo animado del antepasado de un usuario que cuenta la historia de su vida, entrelazando fotos y detalles de su vida en una narración que es contada mediante el retrato hablado de la persona.

LiveStory está impulsado por algunas de las tecnologías de la IA más avanzadas disponibles en la actualidad. La tecnología para el retrato hablado fue licenciada por MyHeritage de D-ID, una empresa especializada en la recreación de vídeo utilizando la inteligencia artificial. MyHeritage integró por primera vez la tecnología de D-ID en Deep Nostalgia™ para animar los rostros de las fotos históricas. Deep Nostalgia™ se lanzó en febrero de 2021 con gran éxito y se convirtió en una sensación mundial. MyHeritage se disparó hasta el puesto número 1 en las tiendas de aplicaciones de más de 30 países y, desde su lanzamiento, se han creado casi 100 millones de animaciones. Con LiveStory, MyHeritage y D-ID llevan este concepto más allá añadiendo audio y construyendo una narrativa impactante de los eventos de la vida la persona. La narración se crea automáticamente a partir del árbol genealógico del usuario en MyHeritage, o se introduce manualmente, y se convierte en audio de alta calidad utilizando la tecnología de texto a voz. A continuación, una tecnología de vanguardia anima el rostro y la boca de la persona para pronunciar el audio generando una sincronización labial realista. La animación se mejora automáticamente con fotos seleccionadas del árbol genealógico o cargadas y emparejadas con la narración. El resultado son vídeos cortos y atractivos que los usuarios pueden descargar, compartir directamente con sus familiares y amigos y publicar en las redes sociales.

Mientras que Deep Nostalgia™ sorprendió a millones de personas animando los rostros de sus queridos antepasados, su sucesor, LiveStory, da voz a las historias familiares más interesantes de una forma nueva y extraordinaria. LiveStory es totalmente personalizable; la narración, las fotografías y la voz pueden editarse y previsualizarse hasta conseguir el resultado deseado. Actualmente, LiveStory es accesible en 31 idiomas, docenas de acentos y cientos de voces, así como opciones de voz masculina y femenina.

MyHeritage ha establecido una política para prevenir el abuso de la tecnología y la creación de “deep fakes”. LiveStory está destinado a ser utilizado sólo en fotos de personas fallecidas, por lo general los propios antepasados, y nunca debe ser utilizado en una foto de una persona viva sin su permiso. El uso de contenidos obscenos, falsos u ofensivos está expresamente prohibido.

A algunos les parecerá una función extraña, pero las primeras reacciones a LiveStory han sido extraordinarias. El prestigioso genealogista James Tanner calificó la función de “asombrosa” y “más que fabulosa” tras ver una LiveStory de su abuelo. La escritora, autora y renombrada conferenciante Lisa Alzo se emocionó hasta las lágrimas al ver una LiveStory de su difunto padre y dijo: “Estoy asombrada por esta tecnología. LiveStory nos ofrece una forma totalmente nueva de experimentar y compartir historias familiares que resonarán tanto en el público más joven como en el más mayor, y es especialmente útil para generar biografías en vídeo de personas que vivieron antes de que el vídeo fuera inventado .”

“LiveStory lleva la narración de historias al siguiente nivel”, dijo Gilad Japhet, fundador y CEO de MyHeritage. “Con esta última característica viral, MyHeritage continúa liderando el mundo de la historia familiar online tanto en visión como en innovación. Nuestro uso de la IA para dar nueva vida a las fotos históricas es único y está ayudando a millones de personas a cultivar una renovada conexión emocional con sus antepasados y seres queridos fallecidos. La genealogía consiste en contar y preservar nuestras historias familiares. Seguimos mostrando al mundo lo divertida y atractiva que puede ser la genealogía.”

“Tras el vertiginoso éxito de Deep Nostalgia™, estamos encantados de asociarnos con MyHeritage una vez más para crear otra experiencia alucinante que cambiará la forma en que la gente interactúa con la historia familiar”, dijo Gil Perry, cofundador y director general de D-ID. “LiveStory aprovecha la recreación de vídeo impulsada por la IA para dar voz a las historias de nuestros antepasados. Estamos encantados con esta aplicación tan conmovedora e inspiradora para nuestra tecnología y nuestra fuerte y continua asociación con MyHeritage.”

LiveStory es una característica freemium en MyHeritage, disponible en la web de ordenador, móvil y la aplicación móvil de MyHeritage. Los usuarios pueden crear varias LiveStories de forma gratuita. Más allá de eso, el uso adicional requiere una suscripción. Las LiveStories se pueden compartir fácilmente con amigos y familiares en Facebook, Twitter, WhatsApp y otras redes sociales.

Acerca de MyHeritage

MyHeritage es la plataforma líder de descubrimiento global para explorar la historia familiar. Con miles de millones de registros históricos y perfiles de árboles genealógicos, y con sofisticadas tecnologías de coincidencia que funcionan en la totalidad de sus activos, MyHeritage permite a los usuarios descubrir su pasado y potenciar su futuro. MyHeritage ADN es una de las mayores bases de datos de ADN del mundo, con 5,6 millones de usuarios. MyHeritage es el servicio de pruebas de ADN e historia familiar más popular en Europa. Desde 2020, MyHeritage alberga las tecnologías de IA más avanzadas del mundo para animar, reparar, mejorar y colorear fotos históricas. www.myheritage.es

Acerca de D-ID

D-ID es una startup de Creative Reality™ con sede en Tel Aviv que se especializa en tecnología patentada de recreación de vídeos mediante IA y aprendizaje profundo. Los productos de D-ID van desde la animación de fotos fijas hasta la facilitación de producciones de vídeo de alta calidad y la creación de experiencias de usuario virales. Con la financiación de VCs de nivel 1, D-ID tiene como objetivo interrumpir radicalmente el tiempo, las molestias y los costos involucrados en la producción de videos, permitiendo la creación de medios altamente personalizados utilizando la IA, específicamente en la historia, el aprendizaje electrónico, la capacitación corporativa, los marcomms, los asistentes de IA y el Metaverso. Con clientes internacionales, las competencias básicas de D-ID en el rostro humano y el aprendizaje profundo permiten a sus socios crear contenidos emocionantes y atractivos que hasta ahora eran inimaginables. Para saber más, visite www.d-id.com.

