Muere el legendario cantante argentino Leo Dan

El legendario argentino, Leopoldo Dante Tevez, más conocido como Leo Dan, falleció este 1 de enero de 2025 a sus 82 años de edad.

La muerte del cantante la confirmaron sus familiares en sus cuentas oficiales en varias redes sociales.

"Esta mañana nuestro amado Leo Dam dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia", detalla el comunicado de prensa publicado en las distintas plataformas de Internet.

Leo Dan era conocido por temas como "Esa pared", una de las más populares y que le dio abrió las puertas del éxito a su carrera artística.

Otros temas son "Mary es mi amor", "Libre, solterito y sin nadie", "Por un caminito" o "La niña está triste".

El legendario cantante argentino nació el 22 de marzo de 1942 en Estación Atamisqui, provincia de Santiago del Estero.

La última entrevista ofrecida por Leo Dan fue el pasado 22 de diciembre, donde el cantante aseguró que le encantaría regresar a su país tras vivir en Estados Unidos por varios años.

El artista con 40 millones de discos vendidos tuvo cuatro hijos y dejó claro que aún no se había despedido de su nación. "Aún no me despedí de la Argentina, tengo ganas de volver".

Leo Dan tenía planeado hace unos días hacer un show en su país, pero desafortunadamente falleció, dejando un legado artístico que lo convirtió en una leyenda.

Yo ya no quería cantar más, me iba a dedicar solo a componer, pero creo que ahora voy a hacer un show en Argentina. No puedo adelantar mucho porque estamos aún en conversaciones para hacerlo y no está todo firmado. Pero, la despedida de octubre pasado, no será la última si Dios así lo quiere".