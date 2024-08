Madre biológica de Simone Biles quiere contactarla después de abandonarla hace 21 años

Shanon, la madre biológica de Simone Biles que la abandonó hace 21 años quiere contactarla para pedirle disculpas por las malas decisiones que tomó en su vida.

Medios de comunicación británicos han hecho eco a la petición de la madre biológica de la atleta olímpica, quien asegura no pierde la esperanza de acercarse a su hija.

Shanon abandonó a Simone cuando solo tenía 6 años de edad por problemas con la drogadicción que no supo superar a pesar de tener cuatro buenas razonas: Una de ellas la ahora campeona olímpica.

La madre biológica de Biles habló ampliamente para el Daily Mail, revelando que se siente orgullosa de su hija. “Fue difícil renunciar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer”.

Shanon, ahora de 52 años de edad, indicó que era una consumidora de drogas, algo que le impidió criar a sus cuatro hijos y dejarlos abandonados.

“Solo le pediría que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgue por mi pasado, sigamos adelante”, dijo la madre biológica de Simone al medio británico.

La mujer actualmente atraviesa graves problemas económicos y sigue viviendo en la casa donde cuidó en sus primeros 6 años a la deportista.

Shanon se declaró insolvente en el 2018 debido a sus múltiples deudas, lo que le ha dejado serios problemas con la justicia.

La madre biológica de Simone asegura que siempre será una drogadicta, pero no es la persona que todos piensan que es y está segura de poder demostrarlo.

En las redes sociales aseguran que la mujer lo único que desea es beneficiarse de su hija porque ahora es una conocida atleta olímpica.