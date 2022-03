Los Premios Internacionales de la Paz 2022 reconocieron el poder de las personas en la construcción de la paz y lanzaron una convocatoria urgente al activismo en el marco de la semana histórica

El expresidente Bill Clinton, Rosario Dawson, Misty Copeland, HAUSER, Buika, Fonseca e IL VOLO estuvieron entre los participantes que honraron a Forest Whitaker, Ajay Banga, Dr. Lisa Su, Brandon Stanton, Nicholas Donofrio, Tokata Iron Eyes y Juanes

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–En el día de ayer, los Premios Internacionales de la Paz 2022, presentados por PeaceTech Lab, la premiada organización sin fines de lucro fundada por el Instituto de Paz de los Estados Unidos, convocó a un grupo de personalidades legendarias para reconocer su trabajo de líderes globales en los ámbitos de compasión, innovación y promoción del cambio, para recordarnos a todos el poder que tienen las personas para lograr un cambio positivo en pos de la paz. La ceremonia puede verse en bit.ly/internationalpeacehonors.





Analizando los eventos históricos que sucedieron esta semana, Sheldon Himelfarb, presidente y director ejecutivo de PeaceTech Lab, afirmó que nunca pensó en cancelar los Premios Internacionales de la Paz, ya que “la increíble historia de resiliencia y resistencia de Ucrania en gran parte se ha basado en el arte, la música y la literatura que inspiró a las personas a rechazar el autoritarismo y abrazar la diversidad y la inclusión”. También agregó que “no hablamos de ideales elevados sino de resultados concretos por los que disientes, artistas y activistas civiles han pagado con sus vidas, tanto en Ucrania como en el resto del mundo. Nos convoca honrar su legado, y el hecho de que este tipo de historias hoy son más necesarias que nunca”.

Los distinguidos en los Premios Internacionales de la Paz de este año son el director y activista social, Forest Whitaker; el presidente de MasterCard, Ajay Banga; el cantautor latinoamericano ganador del premio GRAMMY® y filántropo, Juanes, el exvicepresidente de innovación y tecnología de IBM, Nicholas Donofrio, el creador de ‘Humans of New York’, Brandon Stanton; al indigenista y ambientalista Tokata Iron Eyes; y la presidenta y directora ejecutiva de Advanced Micro Devices, la Dra. Lisa Su.

Además, un reconocimiento especial denominado Voices of Peace incluyó a lideres comunitarios globales que han dedicado sus vidas a los ideales de la paz y el servicio. Los distinguidos con el honor Voices of Peace de este año son: Khalida Popal (Afganistán); Israel González, de Bio Grip (México); Media Monitoring Africa (Sudáfrica); Luis Enrique Mejía Godoy (Nicaragua); y de los Estados Unidos, Company E; Ghida Dagher, de New American Leaders; y Covington & Burling.

La ceremonia fue presentada por la actriz y activistas Rosario Dawson, e incluyó espectáculos internacionales del reconocido chelista croata HAUSER, quien nos deleitó con su interpretación de la clásica Serenata de Schubert, el trío de ópera-pop italiano IL VOLO optó por su potente versión acústica de una de las bandas de sonido más populares de Ennio Morricone, SE (Nuovo Cinema Paradiso), con un arreglo exclusivo para la ocasión. Los españoles Buika sorprendieron con su apasionada fusión de jazz, flamenco, rock y sonidos africanos y afrocubanos. Por su parte, el cantautor colombiano Fonseca, ganador del premio GRAMMY®, interpretó “Eres mi Sueño,”.

Los premios fueron presentados por el 42.º presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton; el Premio Nobel de la Paz Tawakkol Karman; el cocreador de Internet y Premio Internacional de la Paz 2021, Vint Cerf; y Misty Copeland, bailarina principal del American Ballet Theater.

“Para nosotros fue importante ofrecer un programa que celebrara de forma acorde los logros de estos increíbles pioneros, cuyas contribuciones al mundo jamás podrán cuantificarse. Pero lo más importante, teniendo en cuenta las desafortunadas noticias de esta semana, es que queríamos asegurarnos de hacerlo con respeto y honor hacia las millones de personas afectadas por la alteración de la paz en Ucrania”, señaló María Esmeralda Paguaga, productora ejecutiva de los Premios Internacionales de la Paz.

Para más información, siga a @internationalpeacehonors.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Prensa: Janice Torres, janice@peacetechlab.org