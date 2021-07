Los estudios de Merrill revelan los desafíos que las comunidades diversas superan para alcanzar el éxito y aumentar su patrimonio

El estudio muestra que las principales motivaciones financieras de las poblaciones diversas de altos ingresos son apoyar a la familia y proporcionar un mejor futuro para la siguiente generación

CIUDAD DE NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Merrill Lynch Wealth Management publicó hoy tres estudios que analizan las comunidades afroamericanas, LGBTQ+ e hispanas de altos ingresos. Los primeros informes de estudios de este tipo titulados, “ Puntos de vista diversos: comprender la riqueza en los EE. UU.” (solo se ofrece en inglés), buscan tener un mejor conocimiento acerca de cómo las personas de estas comunidades diversas logran alcanzar el éxito y aumentar su patrimonio, motivaciones, desafíos y metas para el futuro.

“ Atender a un grupo de clientes diversos requiere de un entendimiento profundo de las experiencias particulares y la trayectoria de la vida financiera de cada persona”, dijo Andy Sieg, director de Merrill Lynch Wealth Management. “ Y aunque nunca podamos ponernos realmente en el lugar del otro, este estudio enfatiza aún más nuestro compromiso de apreciar y reflexionar con mayor amplitud sobre los mercados diversos en las comunidades a las que atendemos”.

Los estudios fueron realizados por la firma de investigación Ipsos y encontraron que el crecimiento de estos hogares diversos de altos ingresos (ingresos anuales de más de $125,000) está superando al de la población en general. Desde 2015, las comunidades afroamericanas, LGBTQ+ e hispanas de altos ingresos han crecido en un 65%, 76% y 81% respectivamente, mientras que la población general ha crecido en un 53%.

Si bien la encuesta encontró muchos puntos en común y surgieron temas notables en cada una de estas comunidades, también identificó diferencias en comparación con la población general de personas con altos ingresos:

Metas

Afroamericanos : En cuanto a su vida financiera, las personas de esta comunidad dan prioridad a apoyar a los familiares, invertir en los negocios de personas que conocen y asegurar el patrimonio a través del espíritu empresarial

: En cuanto a su vida financiera, las personas de esta comunidad dan prioridad a apoyar a los familiares, invertir en los negocios de personas que conocen y asegurar el patrimonio a través del espíritu empresarial LGBTQ+ : Comenzar una familia se convierte cada vez más en un objetivo. Casi una cuarta parte de las personas aspira casarse y el 13% de los jóvenes LGBTQ+ (de 20 a 34 años) afirma que tener un hijo es una de sus metas financieras más importantes (en comparación con el 5% de los LGBTQ+ de 35 a 54 años). A largo plazo, más miembros de esta comunidad mencionan el pago de la atención médica y la atención prolongada como una meta financiera importante (24% vs. 17% de la población general de altos ingresos)

: Comenzar una familia se convierte cada vez más en un objetivo. Casi una cuarta parte de las personas aspira casarse y el 13% de los jóvenes LGBTQ+ (de 20 a 34 años) afirma que tener un hijo es una de sus metas financieras más importantes (en comparación con el 5% de los LGBTQ+ de 35 a 54 años). A largo plazo, más miembros de esta comunidad mencionan el pago de la atención médica y la atención prolongada como una meta financiera importante (24% vs. 17% de la población general de altos ingresos) Hispanos: Los miembros de esta comunidad tienden cuatro veces más a afirmar que su objetivo financiero más importante es “ planear para ayudar o apoyar a padres mayores”. Además, uno de cada cinco hispanos también dice que es muy importante dejar una herencia a su familia

Motivaciones y prioridades financieras

Afroamericanos : El deseo de superación personal tiende a motivar el doble a las personas de esta comunidad. Además, el deseo de preparar para el éxito a generaciones futuras tiende a motivarlos un 25% más

: El deseo de superación personal tiende a motivar el doble a las personas de esta comunidad. Además, el deseo de preparar para el éxito a generaciones futuras tiende a motivarlos un 25% más LGBTQ+ : Los miembros de esta comunidad están enfocados en vivir de manera auténtica con las actividades que les gusta hacer o simplemente vivir la vida de la manera que desean. Además, tienden a ver un 45% más como prioridad principal la retribución y el apoyo a su comunidad

: Los miembros de esta comunidad están enfocados en vivir de manera auténtica con las actividades que les gusta hacer o simplemente vivir la vida de la manera que desean. Además, tienden a ver un 45% más como prioridad principal la retribución y el apoyo a su comunidad Hispanos: El 35% afirma que el cuidado de su familia es una de las principales motivaciones personales. Además, se ven impulsados tres veces más por el deseo de enorgullecer a su familia

Desafíos

Afroamericanos : Las personas de esta comunidad enfrentan muchos de los mismos desafíos que los demás. Sin embargo, tienden a concentrarse el doble en reducir sus niveles de deuda actuales, 25% más a mantener económicamente a su familia, y tres veces más a afirmar que pagar la educación es una fuente de estrés

: Las personas de esta comunidad enfrentan muchos de los mismos desafíos que los demás. Sin embargo, tienden a concentrarse el doble en reducir sus niveles de deuda actuales, 25% más a mantener económicamente a su familia, y tres veces más a afirmar que pagar la educación es una fuente de estrés LGBTQ+ : Un tercio no se siente aceptado por su familia. Como resultado, el 58% afirma que ha tenido que trazar su propio camino hacia la independencia financiera

: Un tercio no se siente aceptado por su familia. Como resultado, el 58% afirma que ha tenido que trazar su propio camino hacia la independencia financiera Hispanos: Las personas de esta comunidad están más estresadas por poder pagar las cuentas del hogar (17% vs. 12%) y equilibrar financieramente el cuidado de los demás mientras se mantienen a sí mismos (15% vs. a 12%)

“ Muchos desafíos financieros han tenido un impacto desproporcionado en las comunidades diversas en los últimos años. A través de estos resultados, esperamos generar un diálogo adicional y significativo con los clientes y a través de la industria que promueva nuestra capacidad de cubrir las necesidades de todas las personas y comunidades”, dijo Kirstin Hill, director de operaciones de Merrill Lynch Wealth Management.

Para avanzar en la conversación, Merrill convocó a miembros de las comunidades afroamericanas, LGBTQ+ e hispanas de altos ingresos para discusiones de mesa redonda.

Metodología de “ Puntos de vista diversos: comprender la riqueza en los EE. UU.”



Los investigadores de la firma Ipsos resumieron y revisaron una variedad de publicaciones y estudios académicos sobre temas de diversidad, patrimonio e inclusión en los servicios financieros, entre otros. Además, se realizaron entrevistas con expertos y académicos destacados. A partir de allí, se llevó a cabo un estudio cualitativo a través de una comunidad en línea, seguida de etnografías en casa con encuestados que representan el segmento de altos ingresos de las comunidades afroamericana, hispana y LGBTQ+. También se realizó una encuesta cuantitativa entre más de 450 miembros de cada una de las comunidades, con personas con más de $100,000 en activos invertibles. Cada comunidad se comparó con una muestra representativa de 1,000 estadounidenses de altos ingresos, un grupo al que se hace referencia en los informes como la población general de altos ingresos. Se realizó un análisis estadístico en los cuatro grupos para garantizar la representación, precisión e integridad.

