Linkin Park anuncia a su nueva vocalista femenina

La icónica banda de rock Linkin Park ha anunciado que Emily Armstrong, vocalista de la banda de rock alternativo Dead Sara, se unirá como nueva cantante para su próximo álbum y gira mundial. Armstrong compartirá las vocales con Mike Shinoda, mientras que Colin Brittain asumirá el puesto de baterista, reemplazando a Rob Bourdon.

El anuncio llega seis años después de la trágica muerte del anterior vocalista de la banda, Chester Bennington, quien se quitó la vida en 2017. Armstrong, originaria de Los Ángeles, es mejor conocida por su trabajo con Dead Sara, banda que cofundó en 2005. En una entrevista con Billboard, recordó el profundo impacto que tuvo en ella el álbum Hybrid Theory de Linkin Park, lanzado en el año 2000. “One Step Closer fue la canción que me marcó. Me inspiró a querer cantar y gritar como ellos”, comentó Armstrong.

El nuevo álbum de Linkin Park, titulado From Zero, marcará su regreso a la música tras la pérdida de Bennington. La banda también lanzará un nuevo sencillo, The Emptiness Machine, como anticipo del álbum. Este será su primer trabajo musical desde 2017.

Además, la banda ha anunciado una gira mundial que comenzará este mes, con presentaciones en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Hamburgo, Seúl, Londres y Bogotá en noviembre. Esta gira marcará la primera vez que la banda se presenta en vivo desde la muerte de Bennington.

El baterista Colin Brittain, conocido por su trabajo con bandas como Papa Roach y All Time Low, sustituirá a Rob Bourdon, quien se distanció de la banda hace unos años. Mike Shinoda explicó a Billboard que Bourdon había expresado su deseo de tomarse un tiempo lejos de la banda. “Como amigo, fue triste, pero queremos que haga lo que lo haga feliz, y todos le deseamos lo mejor”, comentó Shinoda.

Linkin Park sigue siendo una de las bandas más exitosas de la era del streaming, siendo la única banda en aparecer en el top 10 de álbumes más reproducidos en Spotify, con su colección de grandes éxitos Papercuts, que acumula más de 9 millones de reproducciones diarias.

Este regreso promete ser un nuevo capítulo en la historia de Linkin Park, con una alineación renovada y la energía que siempre los ha caracterizado, para continuar dejando su huella en la música.