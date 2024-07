Lineage anuncia el cierre de su oferta pública inicial

NOVI, Mich.–(BUSINESS WIRE)–Lineage, Inc. (la “Compañía”) (Nasdaq: LINE) anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial suscrita de 56.882.051 acciones ordinarias a un precio de oferta pública de USD 78,00 por acción. Los ingresos netos de la oferta fueron de aproximadamente USD 4200 millones, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados a cargo de la Compañía. La Compañía pretende utilizar los ingresos netos recibidos de la oferta para reembolsar los préstamos pendientes de su préstamo a plazo de disposición diferida, reembolsar los préstamos pendientes de su línea de crédito renovable, financiar subvenciones únicas en efectivo a algunos de sus empleados en relación con esta oferta y efectivo estimado para pagar las obligaciones de retención de impuestos asociadas a las subvenciones de acciones y reembolsar sus acciones preferentes de la Serie A. Después de estos usos, la Compañía espera utilizar los ingresos netos restantes para fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de préstamos adicionales pendientes bajo su línea de crédito renovable.





Las acciones ordinarias de la Compañía comenzaron a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 25 de julio de 2024, con el símbolo “LINE”.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities actuaron como directores conjuntos de la oferta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc, Scotia Capital (USA) Inc, UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc, Truist Securities, Inc, Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. y Regions Securities LLC actuaron como gestores conjuntos de la oferta. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. y R. Seelaus & Co., LLC actuaron como cogestores.

Una declaración de registro relativa a estos valores fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos el 24 de julio de 2024. La oferta se realizó únicamente mediante un folleto. Pueden solicitarse copias del folleto final relacionado con esta oferta a Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, Nueva York, Nueva York 10014, o por correo electrónico: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, A la atención de: Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o por correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte 28255-0001, A la atención de: Prospectus Department, correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; y Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, al 800-645-3751 (opción N.° 5) o por correo electrónico una solicitud a WFScustomerservice@wellsfargo.com.

Lineage, Inc. (Nasdaq: LINE) es el mayor REIT de almacenes de temperatura controlada del mundo, con una red de más de 480 instalaciones estratégicamente situadas que suman más de 84,1 millones de pies cuadrados y 3000 millones de pies cúbicos de capacidad en países de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Mediante la combinación de soluciones y tecnología integrales para la cadena de suministro, Lineage colabora con algunos de los mayores productores, minoristas y distribuidores de alimentos y bebidas del mundo para ayudar a aumentar la eficiencia de la distribución, promover la sostenibilidad, minimizar los residuos en la cadena de suministro y, lo que es más importante, alimentar al mundo.

Ciertas afirmaciones incluidas en este comunicado de prensa pueden considerarse declaraciones prospectivas en el sentido del artículo 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y del artículo 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada. Lineage pretende que todas estas declaraciones prospectivas estén cubiertas por las disposiciones aplicables de puerto seguro para declaraciones prospectivas contenidas en dichas leyes. Dichas declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente por el uso por parte de Lineage de terminología prospectiva como “puede”, “será”, “espera”, “pretende”, “anticipa”, “estima”, “cree”, “continúa”, “busca”, “objetivo”, “meta”, “estrategia”, “plan”, “enfoque”, “prioridad”, “debería”, “podría”, “potencial”, “posible”, “espera”, “optimista” u otras palabras similares. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en estas afirmaciones de futuro, que solo son válidas en la fecha de este comunicado de prensa. Tales afirmaciones están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, incluidos riesgos conocidos y desconocidos, que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los proyectados o previstos. Por lo tanto, dichas declaraciones no pretenden ser una garantía del rendimiento de Lineage en periodos futuros. Salvo que lo exija la ley, Lineage no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones de futuro contenidas en este comunicado.

