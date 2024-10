Lenovo e Innovations in Dementia lanzan el primer avatar de IA fotorrealista para personas con Alzheimer y demencia

El proyecto Alzheimer's Intelligence demuestra cómo una IA más inteligente puede empoderar a las personas y dar voz a diferentes comunidades en torno a la innovación futura

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hoy en Lenovo Tech World, Lenovo™ en colaboración con Innovations in Dementia, ha presentado Alzheimer's Intelligence, un avatar 3D fotorrealista con IA personalizada basada en las experiencias vividas por personas con demencia y Alzheimer. Este proyecto de prueba de concepto ofrece a las personas y familias que se enfrentan a un diagnóstico de demencia acceso las 24 horas del día a un avatar conversacional que ofrece consejos personalizados que priorizan la precisión, la privacidad y la compasión.









"A nivel mundial hay alrededor de 55 millones de personas que viven con demencia, y se espera que ese número alcance los 139 millones en 2050", dijo el Dr. David Llewellyn, profesor de Epidemiología Clínica y Salud Digital. "Los avances en IA de la iniciativa 'Alzheimer's Intelligence' de Lenovo demuestran cómo la tecnología tiene el potencial de mejorar la interacción humana, ofreciendo una valiosa herramienta para apoyar a las personas que viven con demencia, tanto en el presente como en el futuro".

En esta aplicación, pionera en su género, Lenovo ha sido pionera en el uso de la IA gracias a su completa cartera de soluciones tecnológicas, desde las individuales hasta las empresariales. La tecnología combinada agrega la experiencia de primera mano y los consejos de cientos de personas reales que viven con demencia y Alzheimer en un avatar 3D fotorrealista capaz de mantener una conversación natural y sin guiones. Con esta prueba de concepto, una persona diagnosticada de demencia está a un solo clic de un recurso y una ayuda conversacional en tiempo real.

"Con los recientes y cada vez mayores avances en IA, debemos aprovechar esta tecnología con determinación y responsabilidad para las comunidades que pueden ser pasadas por alto por la tecnología innovadora", dijo Doug Fisher, director de seguridad e IA de Lenovo. "Esto forma parte de nuestro compromiso de ofrecer una IA más inteligente para todos: desarrollar e implementar tecnología que pueda empoderar a todo el mundo a cualquier escala".

El avatar se creó a partir de un compuesto de imágenes de 10 personas con demencia y Alzheimer. A partir de la pose inicial de cada imagen, la IA generativa extrapoló los rostros de otros miles de expresiones y ángulos inspirados en el sujeto. A continuación, se agregaron a un conjunto de datos, que se mezcla con el rostro de un actor filmado para crear la imagen de "Liv", el avatar de IA.

Se creó un gran conjunto de datos de modelos lingüísticos (LLM) sobre los consejos que puede dar Liv utilizando datos procedentes directamente de experiencias de personas con demencia, incluidas entradas del proyecto Dementia Diaries de Innovations in Dementia y entrevistas en profundidad. Cada vez que un usuario formula una pregunta (mediante voz a texto), el LLM consulta el conjunto de datos para proporcionar respuestas textuales a la pregunta del usuario, expresadas en el lenguaje de la "persona" creada para Liv y basadas en la base de conocimientos creada para Liv. Las respuestas se expresan con un sintetizador vocal creado para el proyecto. El "análisis de sentimiento" se utiliza para analizar el sentimiento subyacente de la respuesta, que se refleja en la expresión facial de la IA cuando habla. Por último, se utiliza IA visual 4K en tiempo real para que el discurso generado por el sintetizador vocal parezca pronunciado en tiempo real.

Alzheimer's Intelligence permitirá a las personas a las que se les ha diagnosticado demencia recientemente plantear las preguntas que solo alguien que ha vivido con la enfermedad puede responder, como comprender los retos del día a día, hablar de la enfermedad con la familia y explorar nuevas aficiones. Y lo que es más importante, toda la experiencia se ha diseñado para que sea accesible, requiriendo unos conocimientos técnicos mínimos y dando prioridad a la interacción natural y familiar.

El avatar está siendo probado por personas con demencia en un entorno controlado, con el objetivo de ponerlo a disposición del público en el futuro. La creación del proyecto y las interacciones iniciales se han plasmado en las películas enlazadas a continuación.

El proyecto Alzheimer's Intelligence ofrece una nueva forma de acceder fácilmente a información valiosa basada en datos de personas reales que padecen demencia y Alzheimer. Aunque la información es muy variada, el equipo de desarrollo tuvo mucho cuidado en aplicar límites claros a la IA y asegurarse de que el avatar no ofreciera ningún consejo médico. Para ello se trabajó en estrecha colaboración con el Dr. Llewellyn y con Innovations in Dementia, que asesoraron y consultaron sobre la creación y las pruebas del avatar.

La IA se entrenó y probó para este caso de uso específico, y el proyecto se diseñó y dio vida con dispositivos, servicios, software, servidores y soluciones en la nube de Lenovo. Es la primera vez que las soluciones de Lenovo preparadas para la IA se unen para desarrollar un avatar de este tipo. Entre los dispositivos y soluciones se incluyen:

El socio tecnológico de Lenovo, Kaleida, que dirigió el desarrollo del avatar y la IA subyacente, aprovechó los servicios profesionales de IA de Lenovo para respaldar los procesos y la seguridad.

ThinkStation P7server, ThinkPad T14s Gen 6 y portátiles ThinkPad X1 Carbon Gen 12 AIPC, así como monitores y accesorios Lenovo Legion y ThinkVision.

"Cuando a una persona se le diagnostica demencia por primera vez, puede sentirse perdida, con muchas preguntas sobre lo que le ocurre. Esta IA no sustituye al contacto humano, pero lo que sí hace es ofrecer una fuente de seguridad y asesoramiento bien informada y compasiva, basada directamente en las experiencias y la sabiduría de otras personas con demencia", afirma Steve Milton, director de Innovations in Dementia. "Es fantástico ver que líderes tecnológicos como Lenovo dan prioridad a un uso tan innovador de la IA, que no solo reconoce la experiencia de las personas con demencia, sino que la aprovecha de una forma única para ayudar a los demás cuando más lo necesitan".

Innovations in Dementia afirma que alrededor del 20 % de las personas que acuden a ellos tienen menos de 65 años y pueden vivir muchos años con la enfermedad. La ONG promueve una visión positiva pero realista de la demencia: aunque cambia la vida, no tiene por qué acabar con ella.

"Reconocemos la importancia de dar voz a todos en la innovación", comentó Doug Fisher de Lenovo. "Con los enormes avances en IA y tecnologías más inteligentes, ahora es el momento de explorar y poner a prueba nuevas formas creativas de utilizar la tecnología como la IA de forma reflexiva y responsable, por el bien común. En última instancia, se trata de reimaginar un futuro en el que la tecnología sea para y de todos, dando voz a todos en lo que quieren de la tecnología más transformadora de nuestra generación".

Gail Gregory y Ahmad Krayem, participantes en el grupo de discusión, comentan...

"Es muy importante que participen personas reales en la creación del avatar. Porque las personas con demencia somos los expertos. Somos los que vivimos con ella. No puedes tomar cosas de un libro de texto porque no es real. Tiene que ser real. Y cuanto más realista sea, más cercano será. Creo que va a ser una herramienta muy útil, sobre todo para las personas que viven solas porque no tienen a nadie a quien preguntar", Gail Gregory.

"Quiero ayudar a otras personas a las que se les ha diagnosticado demencia recientemente y tranquilizarlas diciéndoles que no es algo que deba asustarles. Un médico puede decirte qué medicación tomar. Pero solo las personas que viven con demencia pueden contarte por lo que están pasando exactamente", Ahmad Krayem.

Vea el video de Alzheimer's Intelligence aquí

Entre los participantes en esta película figuran:

Gail Gregory: diagnosticada de Alzheimer a los 55 años, Gail también subvierte los estereotipos habituales de una persona que vive con demencia. Puede abordar temas serios con humor y es sincera en sus opiniones y luchas.

Ahmad Krayem: a Ahmad no le diagnosticaron la demencia precoz hasta pasados los 60, tras la insistencia de su mujer, farmacéutica, en que se hiciera un chequeo. Para Ahmad dejar de trabajar supuso un gran reto y ha pasado por un viaje de negación y aceptación. Habla con pasión de ayudar a otros que han pasado por lo mismo.

Alzheimer's Intelligence es una herramienta de prueba de concepto y no está disponible públicamente, pero quien desee conocer la opinión de personas con Alzheimer o demencia diagnosticada puede ponerse en contacto con Innovations in Dementia (Reino Unido) o Alzheimer's Association (Estados Unidos).

Ejemplos de interacciones con el avatar:

P: Sigo olvidándome de tomar las pastillas. ¿Cómo puedo acordarme?

R: Es bastante habitual olvidarse de cosas como tomar la medicación. Quizá te ayude establecer una rutina, como tomar las pastillas con la comida o a la misma hora cada día. También puedes programar una alarma o un recordatorio en el teléfono. También hay pastilleros que pueden ser útiles. ¿Crees que alguna de estas opciones te vendría bien?

P: ¿Cómo hablo de mi diagnóstico con amigos y familiares?

R: Hablar de su diagnóstico con amigos y familiares puede ser una tarea desalentadora, pero también puede ayudar a conseguir apoyo y comprensión. Empiece contando cómo se siente hoy y quizá algo de lo que ha aprendido sobre su enfermedad. Anímales a que te hagan preguntas, ya que esto puede ayudarles a entender por lo que estás pasando. También puedes ser sincero sobre cualquier temor o preocupación que tengas. ¿Crees que puede ser útil?

