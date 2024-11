Las "Ofertas del Black Friday" de Walmart y los Eventos del Cyber Monday Ofrecen una Maravillosa Semana de Ahorros

Las "Ofertas del Black Friday" y los eventos del Cyber Monday del minorista ofrecen a los clientes ofertas ininterrumpidas en juguetes, tecnología, moda y más

BENTONVILLE, Ark.--(BUSINESS WIRE)--¡Es la semana más maravillosa del año para ahorrar! Desde el lunes 25 de noviembre hasta el Cyber Monday el 2 de diciembre, el evento 'Black Friday Deals' de Walmart entusiasmará a los clientes con los mejores ahorros de la temporada. Ya sea que los clientes quieran la emoción de ser los primeros en cruzar la puerta en el Black Friday o prefieran estar a un clic de distancia de las mejores ofertas que caen en la aplicación de Walmart, se encontrarán con una experiencia de primer nivel digna del evento de compras más grande del año. Y como en cualquier otro evento de "Ofertas del Black Friday" de Walmart, los miembros de Walmart+ pueden ser los primeros en la fila para ahorrar.





"Todo lo que hacemos en Walmart está al servicio de nuestros clientes. En esta temporada de fiestas, estamos elevando la experiencia de compra, haciéndola aún más conveniente y personalizada para nuestros clientes, sin importar cuándo, dónde o cómo elijan comprar", dijo Tom Ward, vicepresidente ejecutivo y director de comercio electrónico de Walmart U.S. "Con un surtido y una variedad increíbles de opciones de entrega, estamos encontrando a los clientes donde están, con exactamente lo que necesitan, para cada momento de la temporada".

Aparten la fecha: Black Friday Deals comienza el 25 de noviembre

A partir del lunes 25 de noviembre a las 12 p. m. ET en línea, los miembros pagos de Walmart+ obtienen acceso exclusivo para comprar las ofertas más buscadas antes de que el evento se abra a todos los clientes a las 5 p. m. ET. Los ahorros continuarán en las tiendas el viernes 29 de noviembre a las 6 a. m. hora local. Los clientes encontrarán ofertas increíbles en regalos que encabezan las listas de deseos, incluidos:

Plancha de Propano de 28 pulgadas Blackstone Original de 2 Quemadores - $147 (Ahorro $50)

Aspiradora Inalámbrica Dyson V11 Extra - $ 349.99 (Ahorro $ 250)

Flybar Disney Bluey 6V Bumper Car Ride On Toy - $69 (Ahorro $50)

Pendientes de Aro de Oro Blanco de 18 quilates Cate & Chloe con Cristales Swarovski - $15.99 (Ahorro $99.01)

Apple Macbook Air Bundle de 11.6 pulgadas - Restaurado - $194 (Ahorro $81)

TCL Smart TV 4K UHD de 65 pulgadas con Roku - $228 (Ahorro $301)

My Arcade GameStation Pro Atari Retro Videogame System - $69 (Ahorro $30)

Azulejos Magnéticos de 101 Piezas de PicassoTiles - $27.99 (Ahorro $12)

Juegos de Utensilios de Cocina Antiadherentes Carote de 17 piezas - $ 64.99 (Ahorro $135)

Juegos de Mesa Combinados 10 en 1 de Best Choice Products - $ 129.99 (Ahorro $ 216)

Abrigo de Invierno Michael Kors Down para Mujer - $159 (Ahorro $60)

Best Choice Products Inflables Navideños Preiluminados - $ 74.99 (Ahorro $ 125)

Asiento de automóvil giratorio Revolve360 Slim 2 en 1 - $ 229.99 (Ahorro $ 120)

Sudadera con Capucha Reebok Logo para Hombre y Mujer - $15 (Ahorro hasta $13)

Pijama de Personajes para Niños y Niños Pequeños - $ 6 (Compra Especial)

Purificador de Aire Para el Hogar Miko con Múltiples Velocidades - $54.99 (Ahorro $65)

Cepillo de Aire Caliente L'ange Hair 2-in-1 Blow Dryer - $48.30 (Ahorro $70.70)

"Los clientes pueden confiar en nosotros para tener una amplia variedad de artículos en demanda en las principales categorías de regalos como moda, electrónicos, belleza y juguetes, incluidas marcas como Blackstone, Carote, Dyson, Michael Kors, Reebok y más", dijo Latriece Watkins, vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de Walmart U.S. "Como los dos momentos de compras más esperados del año, nuestros eventos de Black Friday y Cyber Monday prometen ayudar a los clientes a encontrar los regalos que necesitan, quieren y aman, para todos en su lista".

Las ofertas imperdibles del Cyber Monday están a un clic de distancia

Las ofertas del Cyber Monday de Walmart son tan buenas que comienzan el domingo. A partir de las 5 p. m. ET del domingo 1 de diciembre, los miembros pagos de Walmart+ tendrán una ventaja en la construcción de su carrito antes de que el evento se abra a todos los clientes a las 8 p. m. ET. Los clientes pueden comprar las mejores ofertas en línea del minorista en Walmart.com y en la aplicación de Walmart hasta la medianoche ET del lunes 2 de diciembre, incluidos:

Televisor LED Sony 75 Class BRAVIA 4K HDR con Google TV - $898 (Ahorro $600)

Sistema de Cocina Ninja Grand - $98 (Compra Especial)

Paquete Cricut Air 2 - $179 (Ahorro $90)

Silla de Acento Beautiful by Drew - $198 (ahorro $100)

Casco LEGO Star Wars Darth Vader - $48.98 ($31.01)

Zapatillas de Deporte para Mujer Skechers Summits - $40 (Ahorro $25)

Paquete de 2 Vasos Aisladores de Acero Inoxidable RTIC de 20 oz - $22.99 (Ahorro $13.01)

Juego de Spa de Bañera de Hidromasaje Inflable PureSpa para 6 personas - $499.99 (Ahorro $ 250)

Para los clientes que quieren saltar al frente de la fila digital para obtener las mejores ofertas de la temporada, todavía hay tiempo para ahorrar en una membresía de Walmart+. Hasta el 2 de diciembre, una membresía anual de un año de Walmart+ está disponible por solo $49. Esto no solo proporciona una puerta de entrada al Acceso Anticipado para el segundo evento 'Black Friday Deals' de Walmart y el Cyber Monday, sino también una gran cantidad de otros beneficios de ahorro de tiempo y dinero para el mejor truco de vida.

Más ofertas para el 'deseo'

Después del estreno de la campaña "Deals of Desire" de Walmart el mes pasado, la compañía está sorprendiendo a los clientes con otro giro dramático protagonizado por el talento icónico de la serie. Sígannos en Walmart en Instagram y TikTok a partir de esta semana mientras Lisa Rinna, Chad Michael Murray, Jake Shane, Anthony Ramos, Taye Diggs y Walton Goggins intentan leer las dramáticas reseñas de los clientes de la vida real sobre algunas de las mejores ofertas del Black Friday. El drama también se está desarrollando con "Deals of Desire" a medida que más episodios y contenido detrás de escena con nuevos géneros caen hasta el Black Friday. Obtengan una vista previa del contenido aquí.

La increíble comodidad de Walmart: El regalo que sigue dando

Desde la búsqueda fácil de usar y la entrega programada para esos regalos difíciles de ocultar, Walmart ofrece una comodidad inigualable sin importar cuándo, dónde o cómo los clientes compren ofertas de Black Friday y Cyber Monday:

Búsqueda personalizada para compras navideñas simplificadas: La página de inicio mejorada de Walmart le da a cada comprador la sensación de entrar en una tienda diseñada específicamente para él. Para encontrar el regalo perfecto para todos en su lista, los clientes pueden usar el Buscador de Regalos de Walmart, una herramienta personalizable que produce listas seleccionadas de artículos para quien sea que estén comprando. Los clientes también pueden usar la función Lista de Deseos Navideños de Walmart, que les permite crear su propio registro de regalos para guardar sin esfuerzo sus necesidades y deseos navideños en un solo lugar y compartirlos con amigos y familiares, eliminando las adivinanzas de los regalos.

La página de inicio mejorada de Walmart le da a cada comprador la sensación de entrar en una tienda diseñada específicamente para él. Para encontrar el regalo perfecto para todos en su lista, los clientes pueden usar el Buscador de Regalos de Walmart, una herramienta personalizable que produce listas seleccionadas de artículos para quien sea que estén comprando. Los clientes también pueden usar la función Lista de Deseos Navideños de Walmart, que les permite crear su propio registro de regalos para guardar sin esfuerzo sus necesidades y deseos navideños en un solo lugar y compartirlos con amigos y familiares, eliminando las adivinanzas de los regalos. Opciones de entrega ampliadas y mejoradas: A principios de este año, Walmart amplió su horario de entrega y alcance a millones de hogares más, ofreciendo entregas desde las 6 a. m. y en tan solo 30 minutos. Justo a tiempo para el Black Friday, el minorista ofrece la entrega programada de artículos de gran tamaño, perfectos para regalos que son demasiado grandes para llevar (o esconder). Los clientes pueden simplemente escanear el código QR del artículo en la tienda para programar una entrega directamente en su puerta en el momento que mejor se adapte a su horario. Con el conjunto de opciones flexibles de retiro y entrega a pedido de Walmart impulsadas por la cadena de suministro de próxima generación del minorista, los clientes pueden confiar en que sus artículos llegarán a tiempo, donde y cuando los deseen.

A principios de este año, Walmart amplió su horario de entrega y alcance a millones de hogares más, ofreciendo entregas desde las 6 a. m. y en tan solo 30 minutos. Justo a tiempo para el Black Friday, el minorista ofrece la entrega programada de artículos de gran tamaño, perfectos para regalos que son demasiado grandes para llevar (o esconder). Los clientes pueden simplemente escanear el código QR del artículo en la tienda para programar una entrega directamente en su puerta en el momento que mejor se adapte a su horario. Con el conjunto de opciones flexibles de retiro y entrega a pedido de Walmart impulsadas por la cadena de suministro de próxima generación del minorista, los clientes pueden confiar en que sus artículos llegarán a tiempo, donde y cuando los deseen. Servicios extra-convenientes: A los clientes de Walmart les encantan los servicios de decoración navideña convenientes y asequibles que el minorista ofrece a través de su asociación con Angi, incluida la instalación de iluminación de árboles y del exterior de las casas. Como novedad este año a través de Angi, los clientes que compren un televisor Samsung de 85 pulgadas pueden disfrutar de la entrega, la instalación y la eliminación de empaque.

A los clientes de Walmart les encantan los servicios de decoración navideña convenientes y asequibles que el minorista ofrece a través de su asociación con Angi, incluida la instalación de iluminación de árboles y del exterior de las casas. Como novedad este año a través de Angi, los clientes que compren un televisor Samsung de 85 pulgadas pueden disfrutar de la entrega, la instalación y la eliminación de empaque. Una parada para todos en su lista: El surtido de regalos ampliado del minorista incluye hallazgos exclusivos de Walmart de Barbie, Lego y Apple y nuevas y emocionantes ofertas de su creciente Walmart Marketplace en electrónicos, moda, juguetes y más. Este año, los clientes pueden encontrar grandes ahorros en más del doble de artículos de los vendedores de Walmart en todas las categorías solo entre el Black Friday y el Cyber Monday. 1

Visiten Walmart.com/BlackFriday para obtener más información y comprar ofertas increíbles a partir del 25 de noviembre, y más llegarán el 1 de diciembre para el Cyber Monday (Walmart.com/CyberMonday).

1Basado en Walmart First Party Data, FY24 en comparación con FY25, 2024, en número de ofertas.

Acerca de Walmart

Walmart Inc. (NYSE: WMT) es un minorista omnicanal dirigido por personas e impulsado por la tecnología que ayuda a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor, en cualquier momento y en cualquier lugar, en tiendas, en línea y a través de sus dispositivos móviles. Cada semana, aproximadamente 255 millones de clientes y socios visitan más de 10 500 tiendas y numerosos sitios web de comercio electrónico en 19 países. Con un ingreso de $648 mil millones en el año fiscal 2024, Walmart emplea aproximadamente a 2.1 millones de asociados alrededor del mundo. Walmart continúa siendo un líder en sostenibilidad, filantropía corporativa y oportunidades de empleo. Se puede encontrar información adicional acerca de Walmart visitando corporate.walmart.com, en Facebook facebook.com/walmart, en X (anteriormente conocido como Twitter) twitter.com/walmart, y en LinkedIn linkedin.com/company/walmart.

Contacts

Joe Pennington



joe.pennington@walmart.com