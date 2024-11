La UE se alista para una posible victoria de Trump

La Unión Europea (UE) se está preparando para la posible reelección del expresidente estadounidense Donald Trump, según un informe del Washington Post. Tras entrevistar a más de una docena de políticos, diplomáticos y formuladores de políticas europeos, el diario indica que el bloque está trabajando para reducir su dependencia de Estados Unidos, sin importar quién gane las elecciones. Los responsables europeos expresan una mayor confianza en su capacidad para manejar un segundo mandato de Trump, tras haber lidiado con su primer periodo en la Casa Blanca.

En este contexto, la UE ha diseñado varios planes de contingencia ante la posibilidad de que Trump derrote a la vicepresidenta Kamala Harris en las próximas elecciones. “No nos quedamos aquí sentados como un conejo deslumbrado por los faros de un coche”, afirmó Michael Stempfle, portavoz del Ministerio de Defensa alemán. La atención de Estados Unidos, independientemente del ganador, se centrará cada vez más en el Indopacífico, lo que obligará a Europa a asumir más responsabilidad en términos de seguridad.

Además, la UE está en alerta ante la posibilidad de una nueva guerra comercial bajo un mandato de Trump. Durante su tiempo en el cargo, Trump impuso aranceles significativos al acero y al aluminio provenientes de Europa y, durante su campaña, ha amenazado con incrementar estas medidas. Funcionarios de la UE han comenzado a elaborar listas de aranceles de represalia y un plan para colaborar con Trump en la lucha contra las prácticas comerciales desleales de China.

Un diplomático de la UE comentó que “la sensación general es que deberíamos estar mejor preparados y no asumir que una guerra comercial no ocurrirá solo porque no la deseamos”. En este sentido, el bloque europeo busca anticiparse a las decisiones de una posible nueva administración estadounidense y reforzar su posición en el panorama internacional.