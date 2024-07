La sede mundial de Laserfiche obtiene la certificación LEED Silver

LONG BEACH, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Laserfiche, proveedor líder de SaaS para la gestión inteligente de contenidos y la automatización de procesos empresariales, anunció hoy que su sede mundial de Long Beach obtuvo la certificación LEED Silver (Plata). LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), desarrollado por el U.S. Green Building Council (USGBC), es el sistema de clasificación de edificios ecológicos que más se utiliza en el mundo y un símbolo internacional de excelencia. Laserfiche obtuvo la certificación LEED Silver por aplicar estrategias y soluciones prácticas y cuantificables en áreas como el desarrollo sostenible del emplazamiento, la eficiencia energética, la selección de materiales y la calidad ambiental interior.









El proyecto de la sede de Laserfiche integró la sostenibilidad y las prácticas medioambientales en la construcción y el diseño general desde el principio. El solar, situado en una esquina del bulevar de Long Beach, cerca de la autopista 405, albergaba ocho pozos petrolíferos activos y se consideraba en general no urbanizable. Para preparar la construcción, se llevó a cabo un saneamiento completo del suelo y las aguas subterráneas.

Para reforzar las prácticas sostenibles más allá de la rehabilitación del emplazamiento, Laserfiche seleccionó materiales de construcción con bajas emisiones de carbono y químicamente transparentes. Durante la construcción, Laserfiche logró una tasa de desviación de residuos de construcción del 85 %, lo que se tradujo en un ahorro de emisiones de 80 toneladas de CO 2 , equivalente a la compensación energética de 10 viviendas unifamiliares durante todo un año.

El diseño y la construcción siguieron los principios del diseño biofílico, que se centra en incorporar elementos del mundo natural que contribuyen a la salud, el bienestar y la productividad humanas. La oficina optimiza la eficiencia energética y el confort térmico, a la vez que aprovecha al máximo la luz natural, ofreciendo espacios de trabajo bien iluminados y acceso a zonas al aire libre, incluidos patios comunes.

“Lograr el estatus LEED con nuestra sede mundial demuestra el profundo compromiso de Laserfiche con nuestros empleados y la comunidad Laserfiche en general”, dice Karl Chan, director ejecutivo de Laserfiche. “Como una de las primeras empresas globales de tecnología en establecer una sede en Long Beach, estamos muy contentos de profundizar nuestra conexión con la ciudad y la región. Esperamos seguir modelando la innovación en el desarrollo de nuestros productos, así como en nuestro lugar de trabajo”.

“Conseguir la certificación LEED es algo más que implantar prácticas sostenibles. Representa un compromiso para hacer del mundo un lugar mejor e influir en los demás para que lo hagan mejor”, afirmó Peter Templeton, presidente y consejero delegado del USGBC. “Dada la extraordinaria importancia de la protección del clima y el papel central que desempeñan los edificios en ese esfuerzo, la sede mundial de Laserfiche está creando un camino a seguir a través de su certificación LEED”.

Acerca de Laserfiche

Laserfiche es el proveedor líder de SaaS de gestión inteligente de contenidos y automatización de procesos empresariales. A través de potentes flujos de trabajo, formularios electrónicos, gestión de documentos y análisis, la plataforma Laserfiche® acelera la forma de hacer negocios, permitiendo a los líderes centrarse en el crecimiento de toda la empresa.

Laserfiche fue pionero de la oficina sin papel con la gestión de contenido empresarial. En la actualidad, el enfoque de desarrollo que prioriza la nube de Laserfiche incorpora innovaciones en aprendizaje automático e IA para permitir que organizaciones de todo el mundo se transformen en empresas digitales. Los clientes en cada industria, entre ellos gobierno, educación, servicios financieros, salud y manufacturas, utilizan Laserfiche para potenciar la productividad, escalar su negocio y ofrecer experiencias de cliente que prioricen lo digital.

Los empleados de Laserfiche están comprometidos con la visión de la empresa, que consiste en empoderar a los clientes e inspirar a las personas para reinventar la forma en que la tecnología puede transformar vidas.

Acerca de U.S. Green Building Council (USGBC)

El U.S. Green Building Council (USGBC) se comprometió a transformar la forma en que los edificios y las comunidades se diseñan, construyen y operan para crear lugares prósperos, saludables, equitativos y resistentes que promuevan el bienestar humano y ambiental. El USGBC lidera la transformación del mercado a través de su programa de construcción ecológica LEED, una sólida oferta educativa, una red internacional de líderes de comunidades locales, la Conferencia y Exposición Internacional anual Greenbuild, el Centro de Escuelas Ecológicas y la defensa de políticas públicas que fomenten y hagan posibles los edificios y comunidades ecológicos.

Para obtener más información, visite usgbc.org y comuníquese por X (anteriormente Twitter), Instagram, Facebook, y LinkedIn.

