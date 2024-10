La campaña Mujeres y VIH de Illinois HIV Care Connect se dirige a un grupo frecuentemente postergado

SPRINGFIELD, Ill.--(BUSINESS WIRE)--Para ayudar a que las mujeres tomen medidas de prevención y tengan una vida saludable con VIH, Illinois HIV Care Connect hoy presenta su campaña Mujeres y VIH. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), alrededor del 18 % de los nuevos diagnósticos de VIH en los Estados Unidos son de mujeres. A través de contenidos en redes sociales y sitios web, incluido el cuestionario Mujeres y VIH, la campaña también apunta a crear conciencia sobre las disparidades que presenta el VIH en relación con edad, raza e identidad de género.





“Las mujeres suelen ser una parte postergada de la población con VIH”, afirmó Melissa Graven, directora adjunta de programas de VIH de la Asociación de Salud Pública de Illinois, que gestiona Illinois HIV Care Connect con financiamiento del Departamento de Salud Pública de Illinois. “Es importante que las mujeres prioricen su salud. Con demasiada frecuencia, las mujeres priorizan las necesidades de sus seres queridos por sobre las propias. A través de esta campaña, esperamos alentar, educar y empoderar a las mujeres para que sepan cuáles son las medidas que deben tomar para prevenir el VIH o, si viven con VIH, qué pueden hacer para controlar y minimizar los impactos sobre la salud del VIH como enfermedad crónica”.

Las mujeres negras, hispanas y trans se ven afectadas desproporcionadamente por el VIH

Según HIV.gov, las mujeres negras/afroamericanas y las mujeres hispanas/latinxs se ven afectadas desproporcionadamente por el VIH. Las estadísticas de Getting to Zero Illinois relacionadas con los diagnósticos nuevos de VIH entre determinadas poblaciones demuestran que las mujeres negras/afroamericanas representan hasta el 25 % de todos los diagnósticos nuevos de todos los sexos en 2021, mientras que las mujeres hispanas/latinxs representaban hasta el 11 %. Según los CDC, aproximadamente el 54 % de las mujeres que viven con VIH son negras/afroamericanas.

Las mujeres de todas las edades tienen riesgo de contraer HIV, especialmente si no practican sexo seguro. Según los CDC, la forma más común de contraer HIV para las mujeres es a través de sexo no protegido con un compañero sexual varón que tiene HIV.

Las personas transgénero, particularmente las mujeres trans, se ven afectadas de manera importante por el VIH. Las mujeres trans están entre los grupos afectados más desproporcionadamente por el VIH en los Estados Unidos. Según los CDC, encuestas realizadas en siete ciudades estadounidenses revelaron que 4 de cada 10 mujeres trans tenían VIH. Casi dos tercios de las mujeres encuestadas eran pobres o indigentes, y el 42 % habían sido personas sin techo durante los últimos 12 meses.

Según HIV.gov, las mujeres que viven con HIV tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de útero, enfermedades cardíacas y problemas ginecológicos, como infecciones de transmisión sexual, infecciones micóticas vaginales y problemas con el ciclo menstrual.

Las mujeres que viven con VIH pueden tener una vida saludable con medicamentos y cuidados adecuados

Las mujeres que viven con VIH pueden reducir sus riesgos de salud si reciben terapia antirretroviral (ART), exactamente según lo indica un médico, para suprimir el VIH a niveles indetectables en la sangre. Otras maneras de reducir estos riesgos son someterse a evaluaciones de salud recomendadas, cuidados preventivos y vacunas, además de respetar regímenes de ejercicio y dieta saludable. Reducir estos riesgos aumenta las posibilidades de que una personas viva una vida larga y saludable.

Las mujeres que son HIV negativas pueden tener la intención de hablar con un proveedor de salud acerca de la profilaxis previa a la exposición (PrEP), una medicación que reduce el riesgo de contraer HIV a través de sexo o consumo de drogas a través de jeringas, especialmente si tienen un compañero sexual que vive con HIV positivo o se inyecta drogas.

La campaña #WomenAndHIV será visible en las cuentas de Facebook, Instagram, LinkedIn, Threads y X de Illinois HIV Care Connect.

La campaña Mujeres e HIV es la 11va iniciativa de mejora de calidad anual de Illinois HIV Care Connect, y sucede a los programas sobre salud más allá del VIH, VIH y envejecimiento, innovación en VIH en Illinois, el estigma del VIH, VIH y juventud, determinantes sociales de la salud, tratamiento preventivo del VIH, supresión viral, cómo seguir siendo paciente de VIH y VIH y salud mental.

Acerca de Illinois HIV Care Connect

Illinois HIV Care Connect es una red estatal que ofrece servicios de gestión de casos médicos, salud y apoyo a personas que viven con VIH. Las ocho oficinas de la agencia principal de Illinois HIV Care Connect prestan servicios a personas que viven con VIH en los 102 condados de Illinois. hivcareconnect.com

Ray Valek, ray@valekco.com, 708-352-8695