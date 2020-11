La actualización global totalmente nueva V4 agrega la clase Archer muy esperada

¡Eventos de ayuda para el crecimiento del personaje de la nueva clase y por tiempo limitado disponibles el 18 de noviembre!

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–El MMORPG multiplataforma marvel V4 de Nexon recibirá su mayor actualización de contenido cuando llegue la nueva clase Archer la próxima semana, el 18 de noviembre.





Especializada en ataques físicos a distancia, la clase Archer, la primera clase de introducción en V4 desde su lanzamiento, es una clase que da golpes devastadores con un arco y una flecha. Con un corto tiempo de activación de habilidades, Archer puede realizar rápidos ataques, ¡lo que la convierte en la clase más rápida de todo Syllunas! Usando su arco y carcaj, la Archer tiene seis habilidades que se pueden activar en una sucesión ultrarrápida, lo que le permite interrumpir el campo de batalla con una variedad de ataques que pueden cambiar el rumbo de cualquier combate.

Para celebrar la llegada de la Archer, los jugadores de todo el mundo pueden participar en increíbles eventos por tiempo limitado que incluyen:

Evento de registro: Disponible a partir del 18 de noviembre, los jugadores pueden participar en un evento de registro de 14 días para ganar un equipo de apoyo para la nueva clase Archer con el conjunto de equipo Brellan, Rare Mount (Montura Rara), Pet y Companion.

Disponible a partir del 18 de noviembre, los jugadores pueden participar en un evento de registro de 14 días para ganar un equipo de apoyo para la nueva clase Archer con el conjunto de equipo Brellan, Rare Mount (Montura Rara), Pet y Companion. Evento Mega Prime Time: El evento Mega Prime Time, disponible a partir del 18 de noviembre, permite a los jugadores apoyar el desarrollo de su personaje con recompensas que aumentan hasta un Prime Time máximo de 500 % de EXP constante.

El evento Mega Prime Time, disponible a partir del 18 de noviembre, permite a los jugadores apoyar el desarrollo de su personaje con recompensas que aumentan hasta un Prime Time máximo de 500 % de EXP constante. Evento de celebración de actualización de Archer: Disponible a partir del 18 de noviembre, este evento ofrece a los jugadores una poción de EXP del 300 %, el compañero épico Shuryl (Epic companion Shuryl) y la piedra Demon cuando los usuarios alcanzan un cierto nivel.

Además de la introducción de la clase Archer, los jugadores tendrán acceso a una nueva área, Anguished Forest, y la nueva Phantom Abyss Dungeon, que se agregará al Beast’s Void. Las actualizaciones adicionales incluyen nuevas ranuras de equipo, aretes de Legendary Eldon (Legendary Eldon Earrings), receta de elaboración de Epic Ring, así como cambios en los elementos que los jugadores pueden almacenar mientras atraviesan el mundo abierto de V4.

Para obtener más información acerca de la actualización totalmente nueva de V4 de clase Archer, visite https://www.nexon.com/v4/ o siga a @V4Global en Twitter para obtener las últimas actualizaciones.

Activos de prensa:

Social: Facebook / Twitter / Instagram / Discord / YouTube

Acerca de V4 https://www.nexon.com/v4

Impulsado por Unreal Engine 4, V4 es un MMORPG de fantasía multiplataforma gratuito que brinda a los jugadores la posibilidad de personalizar a sus héroes mientras defienden un mundo impresionante de las fuerzas de la oscuridad. Con batallas exquisitamente detalladas y clases centradas en la ofensiva, los jugadores pueden formar equipos con los guerreros de todo el mundo en un dispositivo móvil y PC para derrotar al mal.

Acerca de Nexon America Inc. https://www.nexon.com

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

