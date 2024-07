Kamala recibe el apoyo de Biden y altos líderes demócratas

Kamala Harris se ha convertido en la favorita de los demócratas para sustituir al presidente Joe Biden como candidato a la presidencia de Estados Unidos (EEUU). El propio presidente estadounidense y altos líderes demócratas han expresado su respaldo a Kamala Harris, cuyo nombre se venía mencionando desde hace varias semanas. “Quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata nuestro partido este año”… Demócratas es momento de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo”, escribió Biden sobre su apoyo a Kamala a que tome su lugar en la campaña electoral. La nominación de Kamala Harris no es nueva, desde que el líder demócrata se enfrentó a Donald Trump e hizo visibles ante el mundo sus problemas cognitivos, se ha mencionado su nombre como favorita a sustituir al líder demócrata. La decisión de postular a la vicepresidente ya ha sido analizado por el candidato republicano, Donald Trump; quien aseguró que la alta funcionaria de Biden no es rival para arrebatarle la presidencia en las elecciones del 5 de noviembre. Al respecto, Trump señaló que le facilitará el triunfo la elección de Kamala, a quien aseguró es fácil ganarle las elecciones presidenciales. Además, ha exigido la renuncia de Biden como presidente de EEUU porque tampoco está apto para continuar liderando a la poderosa nación. James David Vance, candidato a la vicepresidencia de Trump, se unió al magnate y señaló que si el líder demócrata no está apto. “Si Joe Biden termina su campaña de reelección, ¿cómo puede justificar que siga siendo presidente?”. No solo el presidente estadounidense le ha apostado por Harris, Bill Clinton y Hillary Clinton apoyan la candidatura de Kamala para presentarse en las presidenciales de EEUU.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024