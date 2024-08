Imane Khelif le muestra a sus críticos su belleza femenina

La boxeadora de Argelia, Imane Khelif busca silenciar a varios de sus críticos mostrándole al mundo su belleza femenina con un cambio radical de look que se ha viralizado en las redes sociales.

Imane aparece en un video que publicó la sala de belleza que hizo el cambio de look, generando todo un fenómeno social que traspasó las fronteras.

La boxeadora que no dudó en mostrar su belleza femenina con maquillaje, aretes y su pelo suelto ha cautivado a cientos de personas que han expresado su apoyo tras los ataques que recibió por sus altos niveles de testosterona que le dan la fuerza de un hombre.

En el video se ve a la polémica púgil con el pelo suelto, un maquillaje natural que resalta sus ojos, sus labios color rosa y unos aretes de flores.

“Para conseguir su medalla no tuvo tiempo que perder en salones de belleza o compras. Ella nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su existencia”, cita la descripción del salón de belleza que mostró al mundo la belleza femenina de Imane Khelif.

Los profesionales de la estética calificaron a la boxeadora como una estrella, ninguna atleta tan bella como una mujer, radiante como una amazona de auras que despertó polémica.

“Imane no buscó cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos. Su mensaje es mucho más profundo, la vestimenta no hace al montaje y la apariencia no revela la esencia de una persona”, agregó el salón al hablar de la atleta cuestionada por su apariencia masculina.